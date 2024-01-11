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Mr. Bungle

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11 янв 2024 : 		 Бывший участник MR. BUNGLE арестован

20 дек 2023 : 		 Бывший участник MR. BUNGLE разыскивается в связи с исчезновением подруги

7 сен 2023 : 		 MR. BUNGLE открыли тур

25 май 2023 : 		 HANS WAGNER выступил с MR. BUNGLE

23 май 2023 : 		 Видео полного выступления MR. BUNGLE

14 дек 2022 : 		 Участники SEPULTURA присоединились на сцене к MR. BUNGLE

7 окт 2021 : 		 DAVE LOMBARDO поддержал коллегу по MR. BUNGLE

14 июн 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза MR. BUNGLE

23 май 2021 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от MR. BUNGLE

27 апр 2021 : 		 Новый релиз MR. BUNGLE выйдет летом

12 ноя 2020 : 		 Новое видео MR. BUNGLE

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза MR. BUNGLE

25 сен 2020 : 		 Новое видео MR. BUNGLE

13 авг 2020 : 		 Новый релиз MR. BUNGLE выйдет осенью

5 июн 2020 : 		 Первый за 20 лет трек от MR. BUNGLE

24 мар 2020 : 		 MR. BUNGLE перезаписали темы с демо

16 фев 2020 : 		 4К-видео с выступления MR. BUNGLE

12 фев 2020 : 		 Основатель CRO-MAGS присоединился на сцене к MR. BUNGLE

7 фев 2020 : 		 MR. BUNGLE отыграли первое за 20 лет шоу

14 авг 2019 : 		 MR. BUNGLE дадут несколько концертов
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Бывший участник MR. BUNGLE арестован



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Полицейский департамент Капитолы в сотрудничестве с окружной прокуратурой округа Санта-Крус, полицейским департаментом Эль-Серрито и Министерством юстиции успешно задержал бывшего участника MR. BUNGLE Theobald'a "Theo" Brooks'a Lengyel'а в связи с убийством его подруги Алисы «Аликс» Камакаокалани, 61-летней жительницы Капитолы, Калифорния.

Арест 54-летнего Lengyel'а был произведён 2 января при содействии Управления шерифа округа Санта-Крус в округе Санта-Крус после интенсивного и совместного расследования, проведённого полицейским департаментом Капитолы, который взял на себя функции головного органа по этому делу.

Совместные усилия с окружной прокуратурой округа Санта-Крус и полицейским департаментом Эль-Серрито сыграли важную роль в раскрытии этого дела.

Последний раз Камакаокалани видели 3 декабря 2023 года, что побудило правоохранительные органы начать расследование по факту её пропажи.

Департамент полиции Капитолы совместно с департаментом полиции Эль-Серрито начали расследование её исчезновения 12 декабря 2023 года.






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11 янв 2024
T
Termofucker
А бабушку-то хоть нашли?

просмотров: 200

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