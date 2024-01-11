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Бывший участник MR. BUNGLE арестован



Полицейский департамент Капитолы в сотрудничестве с окружной прокуратурой округа Санта-Крус, полицейским департаментом Эль-Серрито и Министерством юстиции успешно задержал бывшего участника MR. BUNGLE Theobald'a "Theo" Brooks'a Lengyel'а в связи с убийством его подруги Алисы «Аликс» Камакаокалани, 61-летней жительницы Капитолы, Калифорния.



Арест 54-летнего Lengyel'а был произведён 2 января при содействии Управления шерифа округа Санта-Крус в округе Санта-Крус после интенсивного и совместного расследования, проведённого полицейским департаментом Капитолы, который взял на себя функции головного органа по этому делу.



Совместные усилия с окружной прокуратурой округа Санта-Крус и полицейским департаментом Эль-Серрито сыграли важную роль в раскрытии этого дела.



Последний раз Камакаокалани видели 3 декабря 2023 года, что побудило правоохранительные органы начать расследование по факту её пропажи.



Департамент полиции Капитолы совместно с департаментом полиции Эль-Серрито начали расследование её исчезновения 12 декабря 2023 года.











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