Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 20
*METALLICA 14 раз первая 19
*Новое видео NIGHTWISH 19
*KERRY KING: «Схуднул малёха!» 17
*Лидер SIX FEET UNDER больше не дует 16
*Никакого альбома KREATOR до 2026 года! 15
*Гитарист ACCEPT: «А судьи кто?» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 20
*METALLICA 14 раз первая 19
[= ||| все новости группы



*

Mr. Bungle

*



21 май 2024 : 		 MAX CAVALERA присоединился на сцене к MR. BUNGLE

11 янв 2024 : 		 Бывший участник MR. BUNGLE арестован

20 дек 2023 : 		 Бывший участник MR. BUNGLE разыскивается в связи с исчезновением подруги

7 сен 2023 : 		 MR. BUNGLE открыли тур

25 май 2023 : 		 HANS WAGNER выступил с MR. BUNGLE

23 май 2023 : 		 Видео полного выступления MR. BUNGLE

14 дек 2022 : 		 Участники SEPULTURA присоединились на сцене к MR. BUNGLE

7 окт 2021 : 		 DAVE LOMBARDO поддержал коллегу по MR. BUNGLE

14 июн 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза MR. BUNGLE

23 май 2021 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от MR. BUNGLE

27 апр 2021 : 		 Новый релиз MR. BUNGLE выйдет летом

12 ноя 2020 : 		 Новое видео MR. BUNGLE

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза MR. BUNGLE

25 сен 2020 : 		 Новое видео MR. BUNGLE

13 авг 2020 : 		 Новый релиз MR. BUNGLE выйдет осенью

5 июн 2020 : 		 Первый за 20 лет трек от MR. BUNGLE

24 мар 2020 : 		 MR. BUNGLE перезаписали темы с демо

16 фев 2020 : 		 4К-видео с выступления MR. BUNGLE

12 фев 2020 : 		 Основатель CRO-MAGS присоединился на сцене к MR. BUNGLE

7 фев 2020 : 		 MR. BUNGLE отыграли первое за 20 лет шоу

14 авг 2019 : 		 MR. BUNGLE дадут несколько концертов
| - |

|||| сегодня

MAX CAVALERA присоединился на сцене к MR. BUNGLE



zoom
MAX CAVALERA присоединился на сцене к MR. BUNGLE в рамках выступления на фестивале Sonic Temple и исполнил композицию SEPULTURA "Territory".




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 май 2024
Орион
Ну, Max, конечно, Cavalera-Colobera 😁😅😄
21 май 2024
Вашингтон Ирвинг
мало кто знает, но все гитары Макса Кавалеры изготавливаются в масштабе 110%, чтобы закрыть всё пузо
Like!1
21 май 2024
Вашингтон Ирвинг
штаны тоже охуенные, у Леонтьева купил, когда тот вышел на пенсию, наверное
Like!1

просмотров: 278

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом