Украла ли METALLICA идею у THE SMASHING PUMPKINS



Billy Corgan в интервью подкасту Everblack затронул тему исполнения группой THE SMASHING PUMPKINS композиции "Tales Of A Scorched Earth" из альбома 1995 года:



«Позвольте мне сказать, что я люблю James'a Hetfield'a как личность. Я люблю METALLICA, я видел их в 1984 году. И возможно, James — величайший автор риффов, за исключением, может быть, Tony Iommi из BLACK SABBATH. Он написал несколько величайших, потрясающих риффов, и он продолжает их сочинять. Но если вы послушаете "Tales Of A Scorched Earth" и песню METALLICA "Fuel" из альбома 1997 года "Reload", "Give me fuel, give me fire, give me that I desire". Видите, в вашем мозгу загорелась маленькая лампочка... Так какая же песня была первой?»



После того как интервьюер отметил, что "Tales Of A Scorched Earth" вышла за два года до "Fuel", Corgan сказал:



«Да благословит вас Бог... Я не думаю, что James что-то позаимствовал бы у меня, но когда я впервые услышал эту песню, то подумал: "Это очень похоже". Но я люблю James'а. И мне бы понравилось, если бы кто-то попытался сделать из этого заголовок для троллей, какой-нибудь кликбейт.



Мой отец говорил: "Послушай, есть только 12 нот". И это здорово. Мы все дерём друг у друга, и если это работает, то здорово. У меня с этим нет проблем. Я имею в виду, что я, конечно, много чего содрал у METALLICA, так что...»







