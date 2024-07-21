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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
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*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 14
*Альбом KATATONIA выйдет на виниле 14
*ROB HALFORD о простате 13
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит RAMMSTEIN 12
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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
*KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS 15
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The Smashing Pumpkins

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21 июл 2024 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет летом

28 июн 2024 : 		 Винил THE SMASHING PUMPKINS выйдет летом

29 апр 2024 : 		 THE SMASHING PUMPKINS представили нового члена

18 янв 2024 : 		 THE SMASHING PUMPKINS получили более 10000 предложений

11 янв 2024 : 		 THE SMASHING PUMPKINS начали поиск гитариста

26 окт 2023 : 		 THE SMASHING PUMPKINS покинул гитарист

1 июл 2023 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

15 апр 2023 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

15 янв 2023 : 		 Two Minutes To Late Night исполняют THE SMASHING PUMPKINS

21 сен 2022 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

12 дек 2021 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS берёт меньше лидера MEGADETH. Но на благие цели

29 июл 2021 : 		 Гитарист SMASHING PUMPKINS: «Мы в середине процесса»

15 июн 2021 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS — о внешнем виде

28 дек 2020 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS о записи рождественского альбома

16 дек 2020 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS: «Тяжело наблюдать за расколом в Америке»

10 дек 2020 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS: «Меня изображают тираном»

3 дек 2020 : 		 THE SMASHING PUMPKINS исполнили новую песню

13 ноя 2020 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

30 окт 2020 : 		 Новое видео SMASHING PUMPKINS

11 окт 2020 : 		 Две песни от THE SMASHING PUMPKINS

25 сен 2020 : 		 Две песни от SMASHING PUMPKINS

18 сен 2020 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Проект барабанщика SMASHING PUMPKINS выпустил сингл

28 авг 2020 : 		 Новые песни THE SMASHING PUMPKINS

25 авг 2020 : 		 Барабанщик THE SMASHING PUMPKINS выпускает новый альбом

5 фев 2020 : 		 THE SMASHING PUMPKINS выпустят двойной альбом
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|||| 21 июл 2024

Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет летом



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THE SMASHING PUMPKINS сообщили о том, что их новая работа получила название "Aghori Mhori Mei" и будет выпущена второго августа:

01. Edin
02. Pentagrams
03. Sighommi
04. Pentecost
05. War Dreams Of Itself
06. Who Goes There
07. 999
08. Goeth The Fall
09. Sicarus
10. Murnau




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21 июл 2024
Klawd Air
Зачастили. Ну, собсна, чем больше музыки, тем лучше. Тыквы плохого ничего не сделали, пока что.

просмотров: 254

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