21 июл 2024



Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет летом



THE SMASHING PUMPKINS сообщили о том, что их новая работа получила название "Aghori Mhori Mei" и будет выпущена второго августа:



01. Edin

02. Pentagrams

03. Sighommi

04. Pentecost

05. War Dreams Of Itself

06. Who Goes There

07. 999

08. Goeth The Fall

09. Sicarus

10. Murnau







+1 -0



( 1 ) просмотров: 254