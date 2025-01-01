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Бывший басист HATEBREED: «Не я ушел, меня ушли»



CHRIS BEATTIE опубликовал следующее сообщение:



«Я просто хочу дать всем понять, что у меня все хорошо, и я искренне благодарен всем, кто обратился ко мне.



У меня сложилось впечатление, что совместное объявление будет согласовано заранее, но поскольку этого не произошло, я хотел ответить на ваши вопросы в своем собственном сообщении.



В данный момент я не могу обсуждать детали, связанные с моим уходом из HATEBREED 13 ноября 2024 года. Однако я хочу пояснить, что решение покинуть группу было принято не мной, и что мой уход был необоснованным и основанным на вводящих в заблуждение и неправомерных заявлениях, которые станут предметом будущих разбирательств»,





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