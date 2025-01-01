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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 172
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 138
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 78
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
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Hatebreed

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1 мар 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED: «Не я ушел, меня ушли»

26 фев 2025 : 		 HATEBREED поменяли басиста

8 янв 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления HATEBREED

14 авг 2024 : 		 HATEBREED без лейбла

10 авг 2022 : 		 HATEBREED исполняют EXODUS

19 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления HATEBREED

13 янв 2022 : 		 Концертное видео HATEBREED

27 июл 2021 : 		 HATEBREED представят новое пиво

17 июл 2021 : 		 HATEBREED заменят IN FLAMES

17 апр 2021 : 		 Кавер-версия HATEBREED от BODYSNATCHER

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

27 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

25 ноя 2020 : 		 Вокалист HATEBREED — о концертах после пандемии

6 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

23 окт 2020 : 		 Новое видео HATEBREED

5 окт 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

1 окт 2020 : 		 Новая песня HATEBREED

10 сен 2020 : 		 Новый альбом HATEBREED выйдет осенью

26 апр 2020 : 		 Гитарист HATEBREED: «Альбом готов, но когда он выйдет...»

26 мар 2020 : 		 Выпуск нового альбома HATEBREED отложен из-за коронавируса

17 фев 2020 : 		 Новая песня HATEBREED

20 дек 2019 : 		 HATEBREED выпустят альбом весной

29 ноя 2018 : 		 HATEBREED едут в юбилейный тур

22 июн 2017 : 		 Новое видео HATEBREED

9 сен 2016 : 		 Вокалист HATEBREED: «Я был готов порвать за METALLICA»

19 май 2016 : 		 Новое видео HATEBREED
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Бывший басист HATEBREED: «Не я ушел, меня ушли»



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CHRIS BEATTIE опубликовал следующее сообщение:

«Я просто хочу дать всем понять, что у меня все хорошо, и я искренне благодарен всем, кто обратился ко мне.

У меня сложилось впечатление, что совместное объявление будет согласовано заранее, но поскольку этого не произошло, я хотел ответить на ваши вопросы в своем собственном сообщении.

В данный момент я не могу обсуждать детали, связанные с моим уходом из HATEBREED 13 ноября 2024 года. Однако я хочу пояснить, что решение покинуть группу было принято не мной, и что мой уход был необоснованным и основанным на вводящих в заблуждение и неправомерных заявлениях, которые станут предметом будущих разбирательств»,




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