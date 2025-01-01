Бывший басист HATEBREED: «Не я ушел, меня ушли»

«Я просто хочу дать всем понять, что у меня все хорошо, и я искренне благодарен всем, кто обратился ко мне.
У меня сложилось впечатление, что совместное объявление будет согласовано заранее, но поскольку этого не произошло, я хотел ответить на ваши вопросы в своем собственном сообщении.
В данный момент я не могу обсуждать детали, связанные с моим уходом из HATEBREED 13 ноября 2024 года. Однако я хочу пояснить, что решение покинуть группу было принято не мной, и что мой уход был необоснованным и основанным на вводящих в заблуждение и неправомерных заявлениях, которые станут предметом будущих разбирательств»,
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет