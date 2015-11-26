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X JAPAN выступили в пустом зале



Профессиональное видео исполнения группой X JAPAN композиции "Week End", которое состоялось в пустом зале 29 октября, доступно ниже. Это видео является фрагментом специального онлайн-концерта.







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