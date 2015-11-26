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X Japan

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18 ноя 2020 : 		 X JAPAN выступили в пустом зале

29 апр 2020 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 10 миллионов йен

16 янв 2020 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 100 000 долларов на борьбу с пожарами в Австралии

26 ноя 2019 : 		 Премьера "Yoshiki - Life Of A Japanese Rock Star" пройдёт на YouTube

24 янв 2019 : 		 Лидер X JAPAN создал музыку для новой части "XXX"

31 июл 2018 : 		 Лидер X JAPAN присоединился на сцене к SKRILLEX

6 май 2018 : 		 MARILYN MANSON на новом альбом X JAPAN

12 апр 2018 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT выступит с X JAPAN

13 окт 2017 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 100 000 долларов

18 май 2017 : 		 Лидеру X JAPAN провели успешную операцию

10 май 2017 : 		 Лидеру X JAPAN предстоит операция

13 апр 2017 : 		 Документальный фильм об X JAPAN выйдет весной

27 янв 2017 : 		 Саундтрек документального фильма X JAPAN выйдет весной

29 дек 2016 : 		 Песня X JAPAN претендует на Оскар

24 ноя 2016 : 		 Blu-ray X JAPAN выйдет весной

16 ноя 2016 : 		 Лидер X JAPAN получил Asian Icon Award

16 окт 2016 : 		 GENE SIMMONS присоединился на сцене к X JAPAN

29 сен 2016 : 		 Лидер X JAPAN: «Не уверен, что западные слушатели готовы к нашей музыке»

3 авг 2016 : 		 Документальный фильм X JAPAN выйдет осенью

24 мар 2016 : 		 Документальный фильм X JAPAN получил награду

14 мар 2016 : 		 Трейлер документального фильма X JAPAN

4 фев 2016 : 		 X JAPAN перенесли выступление в Лондоне

21 янв 2016 : 		 Премьера документального фильма X JAPAN пройдет в январе

10 ноя 2015 : 		 Новое видео X JAPAN

13 окт 2015 : 		 Новая песня X JAPAN

9 июл 2015 : 		 Трейлер к презентации альбома X JAPAN
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X JAPAN выступили в пустом зале



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Профессиональное видео исполнения группой X JAPAN композиции "Week End", которое состоялось в пустом зале 29 октября, доступно ниже. Это видео является фрагментом специального онлайн-концерта.

X JAPAN Perform "Week End" Live Without An Audience; HQ Pro-Shot Video Available



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