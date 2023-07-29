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*Умерла Шинейд О'Коннор 37
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 27
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 21
*JANNE WIRMAN: «Алекси сказал мне, что будет пить до смерти» 17
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X Japan

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|||| 29 июл 2023

Новая песня X JAPAN



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X JAPAN представили первый за восемь лет сингл, "Angel".




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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29 июл 2023
M
Mateas89
Песня приятная, но, имхо, лучше бы они остались на японском языке, без этого изюминка теряется.

А так, может и альбомом, наконец, разродятся.
29 июл 2023
S
SS-ULTRA
Хорошая песня!
Вот бы альбом записали!
29 июл 2023
grgr
Таких песенок понаписано мильон и две телеги.

просмотров: 371

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