Лидер X JAPAN представил собственные вина



Лидер X JAPAN YOSHIKI представил собственные вина марки "Y by Yoshik"i:



- Russian River Valley Pinot Noir 2017

- Russian River Valley Chardonnay 2018

- California Cabernet Sauvignon 2018

- California Chardonnay 2019

- Oakville Cabernet Sauvignon 2017



Марка вина "Y by Yoshiki" уже выходила в четырёх вариантах девяти типов с 2009 года, но при каждом выпуске она мгновенно распродаётся, а также называется «фантомным вином». Когда в последний раз его выпустили в августе 2019 года, оно получило признание за исключительное достижение в винодельческой отрасли, когда было отгружено 25 000 единиц всего за две недели с момента выпуска. Кроме того, эти вина появились в винной карте лучших отелей и ресторанов, и его высокое качество было оценено по достоинству.



Успех двенадцатилетнего партнёрства Yoshiki и Rob'а Mondavi Jr. позволил выпустить три основных бренда — "Y by Yoshiki California", "Y by Yoshiki Oakville" и "Y by Yoshiki Russian River Valley".





