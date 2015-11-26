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X Japan

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10 май 2017 : 		 Лидеру X JAPAN предстоит операция

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24 ноя 2016 : 		 Blu-ray X JAPAN выйдет весной

16 ноя 2016 : 		 Лидер X JAPAN получил Asian Icon Award

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3 авг 2016 : 		 Документальный фильм X JAPAN выйдет осенью

24 мар 2016 : 		 Документальный фильм X JAPAN получил награду

14 мар 2016 : 		 Трейлер документального фильма X JAPAN

4 фев 2016 : 		 X JAPAN перенесли выступление в Лондоне

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10 ноя 2015 : 		 Новое видео X JAPAN
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|||| сегодня

Лидер X JAPAN представил собственные вина



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Лидер X JAPAN YOSHIKI представил собственные вина марки "Y by Yoshik"i:

- Russian River Valley Pinot Noir 2017
- Russian River Valley Chardonnay 2018
- California Cabernet Sauvignon 2018
- California Chardonnay 2019
- Oakville Cabernet Sauvignon 2017

Марка вина "Y by Yoshiki" уже выходила в четырёх вариантах девяти типов с 2009 года, но при каждом выпуске она мгновенно распродаётся, а также называется «фантомным вином». Когда в последний раз его выпустили в августе 2019 года, оно получило признание за исключительное достижение в винодельческой отрасли, когда было отгружено 25 000 единиц всего за две недели с момента выпуска. Кроме того, эти вина появились в винной карте лучших отелей и ресторанов, и его высокое качество было оценено по достоинству.

Успех двенадцатилетнего партнёрства Yoshiki и Rob'а Mondavi Jr. позволил выпустить три основных бренда — "Y by Yoshiki California", "Y by Yoshiki Oakville" и "Y by Yoshiki Russian River Valley".



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Gustaff


9 дек 2020, 13:15		Russian river? Неожиданно)


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