сегодня



X JAPAN о смерти басиста



X JAPAN опубликовали официальное заявление относительно смерти басиста группы:



С чувством глубокой скорби мы сообщаем о кончине уважаемого бас-гитариста X JAPAN Хита после его борьбы с раком толстой кишки 29 октября 2023 года в возрасте 55 лет.



Рак был обнаружен у него во время обследования в июне этого года. Несмотря на все его усилия по борьбе с болезнью, в октябре его состояние внезапно ухудшилось, и он ушёл из жизни в больнице.



Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность тем, кто поддерживал Хита на протяжении всей его жизни".



Мы, участники X JAPAN, лично попрощались с Хитом, но по-прежнему глубоко опечалены и потрясены его внезапной кончиной". Индивидуальные слова прощания от участников X JAPAN будут опубликованы на официальном сайте Хита www.heathproject.com.



Некролог Хита первоначально планировалось опубликовать в конце ноября в соответствии с пожеланиями его семьи, но он обнародуется раньше в связи с неуместным освещением в СМИ. Похороны будут проводиться только среди ближайших родственников. Семья просит воздержаться от каких-либо визитов, пожертвований или цветов. Дата похорон не разглашается. Мы ценим ваше понимание.



Официальная церемония прощания с Хитом будет организована позднее. Эту церемонию проведет лидер X JAPAN Yoshiki в соответствии с пожеланиями Хита, переданными его семьей.



Мы молимся за него и еще раз благодарим всех, кто поддерживал его в течении всего жизненного пути».







+0 -0



просмотров: 116

