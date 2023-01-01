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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 35
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*TIMO TOLKKI присел. Пока условно 15
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
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X Japan

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20 ноя 2023 : 		 X JAPAN о смерти басиста

13 ноя 2023 : 		 Лидер X JAPAN о смерти басиста

8 ноя 2023 : 		 Умер басист X JAPAN

29 июл 2023 : 		 Новая песня X JAPAN

1 апр 2021 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 100 000 на борьбу с расстройствами

14 мар 2021 : 		 Лидер X JAPAN получил награду

26 янв 2021 : 		 Трейлер документального фильма о лидере X JAPAN

3 янв 2021 : 		 Музыканты QUEEN выступили с лидером X JAPAN

25 дек 2020 : 		 Музыканты QUEEN в новогоднем концерте лидера X JAPAN

18 дек 2020 : 		 Выступления X JAPAN доступны до февраля

9 дек 2020 : 		 Лидер X JAPAN представил собственные вина

1 дек 2020 : 		 Полная версия исполнения песни X JAPAN "Art Of Life"

18 ноя 2020 : 		 X JAPAN выступили в пустом зале

29 апр 2020 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 10 миллионов йен

16 янв 2020 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 100 000 долларов на борьбу с пожарами в Австралии

26 ноя 2019 : 		 Премьера "Yoshiki - Life Of A Japanese Rock Star" пройдёт на YouTube

24 янв 2019 : 		 Лидер X JAPAN создал музыку для новой части "XXX"

31 июл 2018 : 		 Лидер X JAPAN присоединился на сцене к SKRILLEX

6 май 2018 : 		 MARILYN MANSON на новом альбом X JAPAN

12 апр 2018 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT выступит с X JAPAN

13 окт 2017 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 100 000 долларов

18 май 2017 : 		 Лидеру X JAPAN провели успешную операцию

10 май 2017 : 		 Лидеру X JAPAN предстоит операция

13 апр 2017 : 		 Документальный фильм об X JAPAN выйдет весной

27 янв 2017 : 		 Саундтрек документального фильма X JAPAN выйдет весной

29 дек 2016 : 		 Песня X JAPAN претендует на Оскар
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|||| сегодня

X JAPAN о смерти басиста



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X JAPAN опубликовали официальное заявление относительно смерти басиста группы:

С чувством глубокой скорби мы сообщаем о кончине уважаемого бас-гитариста X JAPAN Хита после его борьбы с раком толстой кишки 29 октября 2023 года в возрасте 55 лет.

Рак был обнаружен у него во время обследования в июне этого года. Несмотря на все его усилия по борьбе с болезнью, в октябре его состояние внезапно ухудшилось, и он ушёл из жизни в больнице.

Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность тем, кто поддерживал Хита на протяжении всей его жизни".

Мы, участники X JAPAN, лично попрощались с Хитом, но по-прежнему глубоко опечалены и потрясены его внезапной кончиной". Индивидуальные слова прощания от участников X JAPAN будут опубликованы на официальном сайте Хита www.heathproject.com.

Некролог Хита первоначально планировалось опубликовать в конце ноября в соответствии с пожеланиями его семьи, но он обнародуется раньше в связи с неуместным освещением в СМИ. Похороны будут проводиться только среди ближайших родственников. Семья просит воздержаться от каких-либо визитов, пожертвований или цветов. Дата похорон не разглашается. Мы ценим ваше понимание.

Официальная церемония прощания с Хитом будет организована позднее. Эту церемонию проведет лидер X JAPAN Yoshiki в соответствии с пожеланиями Хита, переданными его семьей.

Мы молимся за него и еще раз благодарим всех, кто поддерживал его в течении всего жизненного пути».




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