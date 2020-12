сегодня



Выступления X JAPAN доступны до февраля



X JAPAN совместно с WOWOW предлагают до февраля посмотреть концерты группы:



- World Tour Live In Yokohama 2010

- World Tour 2014 at Yokohama Arena

- The Last Live - 1997.12.31

- Attack Resumed 2008 I.V. - Towards Ruin / Night Of Destruction

- Attack Resumed 2008 I.V. - Towards Ruin / Reckless Night

- Live In Hong Kong 2009

- Live At Wembley Arena 2017

- World Tour 2017 - Acoustic Special Miracle Night

- Live 2018 - Premium Gigs / Yoshiki Revival Night







