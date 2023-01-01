Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Новый рекорд METALLICA 61
*KERRY KING вернётся в 2024! 50
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 41
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 36
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 20
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 16
*DAVE LOMBARDO об участии в гипотетическом воссоединении SLAY... 15
*Новый альбом SUFFOCATION доступен для прослушивания 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Новый рекорд METALLICA 61
*KERRY KING вернётся в 2024! 50
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 41
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 36
[= ||| все новости группы



*

X Japan

*



13 ноя 2023 : 		 Лидер X JAPAN о смерти басиста

8 ноя 2023 : 		 Умер басист X JAPAN

29 июл 2023 : 		 Новая песня X JAPAN

1 апр 2021 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 100 000 на борьбу с расстройствами

14 мар 2021 : 		 Лидер X JAPAN получил награду

26 янв 2021 : 		 Трейлер документального фильма о лидере X JAPAN

3 янв 2021 : 		 Музыканты QUEEN выступили с лидером X JAPAN

25 дек 2020 : 		 Музыканты QUEEN в новогоднем концерте лидера X JAPAN

18 дек 2020 : 		 Выступления X JAPAN доступны до февраля

9 дек 2020 : 		 Лидер X JAPAN представил собственные вина

1 дек 2020 : 		 Полная версия исполнения песни X JAPAN "Art Of Life"

18 ноя 2020 : 		 X JAPAN выступили в пустом зале

29 апр 2020 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 10 миллионов йен

16 янв 2020 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 100 000 долларов на борьбу с пожарами в Австралии

26 ноя 2019 : 		 Премьера "Yoshiki - Life Of A Japanese Rock Star" пройдёт на YouTube

24 янв 2019 : 		 Лидер X JAPAN создал музыку для новой части "XXX"

31 июл 2018 : 		 Лидер X JAPAN присоединился на сцене к SKRILLEX

6 май 2018 : 		 MARILYN MANSON на новом альбом X JAPAN

12 апр 2018 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT выступит с X JAPAN

13 окт 2017 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 100 000 долларов

18 май 2017 : 		 Лидеру X JAPAN провели успешную операцию

10 май 2017 : 		 Лидеру X JAPAN предстоит операция

13 апр 2017 : 		 Документальный фильм об X JAPAN выйдет весной

27 янв 2017 : 		 Саундтрек документального фильма X JAPAN выйдет весной

29 дек 2016 : 		 Песня X JAPAN претендует на Оскар

24 ноя 2016 : 		 Blu-ray X JAPAN выйдет весной
Показать далее
| - |

|||| 13 ноя 2023

Лидер X JAPAN о смерти басиста



zoom
YOSHIKI опубликовал следующее сообщение:

«Я все еще не могу подобрать слов от этой душераздирающей новости. Я запутался в том, кто должен писать это сообщение — Yoshiki или лидер X JAPAN.

Я получил известие о кончине Хита сразу после выступления и мероприятия в Нью-Йорке. Я немедленно вылетел в Токио, чтобы попрощаться с ним.

Хит присоединился к X JAPAN в 1992 году по представлению Хидэ. Объявление о его приходе в группу было сделано в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке, наш первый совместный концерт состоялся в Tokyo Dome, а нашим первым телевизионным выступлением стало завершающее год Kohaku Utagassen на канале NHK. Несмотря на то, что Хиту приходилось участвовать в таких резонансных мероприятиях и испытывать давление, он всегда выкладывался по полной, будучи феноменальным басистом.

После воссоединения группы мы отправились в мировое турне по США, Европе, Южной Америке и Азии. Когда я предложил Хиту сыграть на бас-гитаре вместе с Тайджи на последнем концерте последнего, он с радостью согласился. Он был прекрасным басистом, участником группы и замечательным человеком.

За последний год мы с Хитом сблизились как никогда. В мой день рождения в прошлом году он был гостем моей программы, и после этого мы долго разговаривали в моей гримерке. Было время, когда мы часами разговаривали по телефону до рассвета.

Этим летом, 20 августа, Хит выступил в качестве гостя на моем шоу, откуда мне было знать, что это будет мое последнее выступление с ним?

Я не смог помочь исполнить желание Хита, и за это я несу полную ответственность. Я извинился перед ним при прощании.

Если говорить лично от лица Yoshiki, то я настолько истощен морально и физически, настолько погряз в печали, что не знаю, что сейчас сказать. Я чувствую, что если остановлюсь сейчас, то не смогу идти дальше, поэтому я погружаюсь в свой плотный график. Но как лидер группы, я все равно должен решить некоторые вопросы". Семья Хита передала мне его слова: "Не грусти, — сказал он. Не унывай и прощайся со мной с улыбкой". Хит также попросил, чтобы я, Yoshiki, был ответственным за концерт в память о нем. Я обсужу это с его семьей, чтобы убедиться, когда это будет сделано. Есть также несколько моментов, которые мне необходимо решить, чтобы воплотить это в жизнь.

Моя история с Хитом не прекращается. Я хотел бы знать, как выразить здесь всю глубину моих чувств, но сначала мне нужно научиться жить с этой глубокой потерей. В будущем мне будет что сказать.

Спасибо тебе за все, Хит. И да покойся ты с миром. Я надеюсь, что когда-нибудь мы снова сможем играть музыку вместе!»

I am still at a loss for words at this heartbreaking news. I am confused as to whether I should be writing this message as YOSHIKI or as the leader of X JAPAN.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 823

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом