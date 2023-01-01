13 ноя 2023



Лидер X JAPAN о смерти басиста



YOSHIKI опубликовал следующее сообщение:



«Я все еще не могу подобрать слов от этой душераздирающей новости. Я запутался в том, кто должен писать это сообщение — Yoshiki или лидер X JAPAN.



Я получил известие о кончине Хита сразу после выступления и мероприятия в Нью-Йорке. Я немедленно вылетел в Токио, чтобы попрощаться с ним.



Хит присоединился к X JAPAN в 1992 году по представлению Хидэ. Объявление о его приходе в группу было сделано в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке, наш первый совместный концерт состоялся в Tokyo Dome, а нашим первым телевизионным выступлением стало завершающее год Kohaku Utagassen на канале NHK. Несмотря на то, что Хиту приходилось участвовать в таких резонансных мероприятиях и испытывать давление, он всегда выкладывался по полной, будучи феноменальным басистом.



После воссоединения группы мы отправились в мировое турне по США, Европе, Южной Америке и Азии. Когда я предложил Хиту сыграть на бас-гитаре вместе с Тайджи на последнем концерте последнего, он с радостью согласился. Он был прекрасным басистом, участником группы и замечательным человеком.



За последний год мы с Хитом сблизились как никогда. В мой день рождения в прошлом году он был гостем моей программы, и после этого мы долго разговаривали в моей гримерке. Было время, когда мы часами разговаривали по телефону до рассвета.



Этим летом, 20 августа, Хит выступил в качестве гостя на моем шоу, откуда мне было знать, что это будет мое последнее выступление с ним?



Я не смог помочь исполнить желание Хита, и за это я несу полную ответственность. Я извинился перед ним при прощании.



Если говорить лично от лица Yoshiki, то я настолько истощен морально и физически, настолько погряз в печали, что не знаю, что сейчас сказать. Я чувствую, что если остановлюсь сейчас, то не смогу идти дальше, поэтому я погружаюсь в свой плотный график. Но как лидер группы, я все равно должен решить некоторые вопросы". Семья Хита передала мне его слова: "Не грусти, — сказал он. Не унывай и прощайся со мной с улыбкой". Хит также попросил, чтобы я, Yoshiki, был ответственным за концерт в память о нем. Я обсужу это с его семьей, чтобы убедиться, когда это будет сделано. Есть также несколько моментов, которые мне необходимо решить, чтобы воплотить это в жизнь.



Моя история с Хитом не прекращается. Я хотел бы знать, как выразить здесь всю глубину моих чувств, но сначала мне нужно научиться жить с этой глубокой потерей. В будущем мне будет что сказать.



Спасибо тебе за все, Хит. И да покойся ты с миром. Я надеюсь, что когда-нибудь мы снова сможем играть музыку вместе!»

I am still at a loss for words at this heartbreaking news. I am confused as to whether I should be writing this message as YOSHIKI or as the leader of X JAPAN.













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