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Музыканты QUEEN выступили с лидером X JAPAN



Музыканты QUEEN Brian May и Roger Taylor, а также Sarah Brightman приняли участие в новогоднем концерте на японском телевидении совместно с лидером X JAPAN Yoshiki и исполнили композицию "Endless Rain".



"Kohaku Uta Gassen" является итоговой музыкальной программой Японии и выходит более 70 лет, оставаясь при этом одной из самых популярных в году на японском телевидении — количество смотрящих достигает более 40 % населения страны.













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