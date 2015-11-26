Музыканты QUEEN выступили с лидером X JAPAN

Музыканты QUEEN Brian May и Roger Taylor, а также Sarah Brightman приняли участие в новогоднем концерте на японском телевидении совместно с лидером X JAPAN Yoshiki и исполнили композицию "Endless Rain".
"Kohaku Uta Gassen" является итоговой музыкальной программой Японии и выходит более 70 лет, оставаясь при этом одной из самых популярных в году на японском телевидении — количество смотрящих достигает более 40 % населения страны.
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