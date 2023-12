сегодня



Фрагмент документального фильма о лидере X JAPAN



A List Media Entertainment и Magnolia Pictures Home Entertainment анонсировали сотрудничество по продвижению нового документального фильма о лидере X JAPAN — Yoshiki: Under The Sky. Фрагмент из этого релиза, исполнение композиции "Closer" с участием авторов оригинала, The Chainsmokers, доступен ниже.







+0 -0



просмотров: 171