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X Japan

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25 дек 2020 : 		 Музыканты QUEEN в новогоднем концерте лидера X JAPAN

18 дек 2020 : 		 Выступления X JAPAN доступны до февраля

9 дек 2020 : 		 Лидер X JAPAN представил собственные вина

1 дек 2020 : 		 Полная версия исполнения песни X JAPAN "Art Of Life"

18 ноя 2020 : 		 X JAPAN выступили в пустом зале

29 апр 2020 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 10 миллионов йен

16 янв 2020 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 100 000 долларов на борьбу с пожарами в Австралии

26 ноя 2019 : 		 Премьера "Yoshiki - Life Of A Japanese Rock Star" пройдёт на YouTube

24 янв 2019 : 		 Лидер X JAPAN создал музыку для новой части "XXX"

31 июл 2018 : 		 Лидер X JAPAN присоединился на сцене к SKRILLEX

6 май 2018 : 		 MARILYN MANSON на новом альбом X JAPAN

12 апр 2018 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT выступит с X JAPAN

13 окт 2017 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 100 000 долларов

18 май 2017 : 		 Лидеру X JAPAN провели успешную операцию

10 май 2017 : 		 Лидеру X JAPAN предстоит операция

13 апр 2017 : 		 Документальный фильм об X JAPAN выйдет весной

27 янв 2017 : 		 Саундтрек документального фильма X JAPAN выйдет весной

29 дек 2016 : 		 Песня X JAPAN претендует на Оскар

24 ноя 2016 : 		 Blu-ray X JAPAN выйдет весной

16 ноя 2016 : 		 Лидер X JAPAN получил Asian Icon Award

16 окт 2016 : 		 GENE SIMMONS присоединился на сцене к X JAPAN

29 сен 2016 : 		 Лидер X JAPAN: «Не уверен, что западные слушатели готовы к нашей музыке»

3 авг 2016 : 		 Документальный фильм X JAPAN выйдет осенью

24 мар 2016 : 		 Документальный фильм X JAPAN получил награду

14 мар 2016 : 		 Трейлер документального фильма X JAPAN

4 фев 2016 : 		 X JAPAN перенесли выступление в Лондоне
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Музыканты QUEEN в новогоднем концерте лидера X JAPAN



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Музыканты QUEEN Brian May и Roger Taylor, а также Sarah Brightman примут участие в новогоднем концерте на японской телевидении совместно с лидером X JAPAN Yoshiki и исполнят композицию "Endless Rain".

В 1994 году Taylor и Yoshiki написали композицию "Foreign Sand" (текст — Taylor, музыка — Yoshiki), которая попала в британские чарты и с тех пор дружат. Yoshiki также открывал церемонию Classic Rock Awards (2015, London) с песней QUEEN "Bohemian Rhapsody" — на ней присутсnвовал Brian May. Brightman выбрала песню Yoshiki "Miracle", которая вошла в ее работу2018 года, после чего они несколько раз выступали вместе.

QUEEN



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