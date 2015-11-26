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Музыканты QUEEN в новогоднем концерте лидера X JAPAN



Музыканты QUEEN Brian May и Roger Taylor, а также Sarah Brightman примут участие в новогоднем концерте на японской телевидении совместно с лидером X JAPAN Yoshiki и исполнят композицию "Endless Rain".



В 1994 году Taylor и Yoshiki написали композицию "Foreign Sand" (текст — Taylor, музыка — Yoshiki), которая попала в британские чарты и с тех пор дружат. Yoshiki также открывал церемонию Classic Rock Awards (2015, London) с песней QUEEN "Bohemian Rhapsody" — на ней присутсnвовал Brian May. Brightman выбрала песню Yoshiki "Miracle", которая вошла в ее работу2018 года, после чего они несколько раз выступали вместе.







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