сегодня



Лидер X JAPAN получил награду



Японское правительство объявило, что лидер X JAPAN Yoshiki был награжден престижной почетной медалью за многочисленные благотворительные акции, в том числе за поддержку и пожертвования передовым медицинским специалистам во время кризиса COVID-19.



Он был удостоен Medal with the Dark Blue Ribbon, которая вручается лицам, внесшим исключительно щедрые финансовые пожертвования в пользу национального правительства, местных органов власти и общественных организаций.



«Для меня большая честь получить почетную медаль. Я надеюсь и в дальнейшем поддерживать эти усилия. Я был бы благодарен, если бы круг благотворительности еще больше расширился благодаря этой деятельности. Большое спасибо».



В апреле прошлого года он пожертвовал 10 миллионов иен (около 100 000 долларов США) Японскому национальному центру глобального здравоохранения и медицины через свою некоммерческую организацию 501(c)(3) "Yoshiki Foundation America". Центр исследует инфекционные и аутоиммунные заболевания, включая COVID-19.







+1 -0



( 1 ) просмотров: 83

