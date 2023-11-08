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Умер басист X JAPAN



Басист X JAPAN Hiroshi "Heath" Morie скончался в возрасте 55 лет в конце октября. По сообщению Yahoo! Japan, в начале года он начал испытывать проблемы со здоровьем. После обследования у него был обнаружен рак. К тому времени болезнь уже настолько прогрессировала, что у него не было возможности поделиться новостью о своей борьбе с раком ни с кем из своих коллег по группе.







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