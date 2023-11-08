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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*KERRY KING вернётся в 2024! 23
*Новое видео KING DIAMOND 22
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X Japan

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8 ноя 2023 : 		 Умер басист X JAPAN

29 июл 2023 : 		 Новая песня X JAPAN

1 апр 2021 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 100 000 на борьбу с расстройствами

14 мар 2021 : 		 Лидер X JAPAN получил награду

26 янв 2021 : 		 Трейлер документального фильма о лидере X JAPAN

3 янв 2021 : 		 Музыканты QUEEN выступили с лидером X JAPAN

25 дек 2020 : 		 Музыканты QUEEN в новогоднем концерте лидера X JAPAN

18 дек 2020 : 		 Выступления X JAPAN доступны до февраля

9 дек 2020 : 		 Лидер X JAPAN представил собственные вина

1 дек 2020 : 		 Полная версия исполнения песни X JAPAN "Art Of Life"

18 ноя 2020 : 		 X JAPAN выступили в пустом зале

29 апр 2020 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 10 миллионов йен

16 янв 2020 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 100 000 долларов на борьбу с пожарами в Австралии

26 ноя 2019 : 		 Премьера "Yoshiki - Life Of A Japanese Rock Star" пройдёт на YouTube

24 янв 2019 : 		 Лидер X JAPAN создал музыку для новой части "XXX"

31 июл 2018 : 		 Лидер X JAPAN присоединился на сцене к SKRILLEX

6 май 2018 : 		 MARILYN MANSON на новом альбом X JAPAN

12 апр 2018 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT выступит с X JAPAN

13 окт 2017 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 100 000 долларов

18 май 2017 : 		 Лидеру X JAPAN провели успешную операцию

10 май 2017 : 		 Лидеру X JAPAN предстоит операция

13 апр 2017 : 		 Документальный фильм об X JAPAN выйдет весной

27 янв 2017 : 		 Саундтрек документального фильма X JAPAN выйдет весной

29 дек 2016 : 		 Песня X JAPAN претендует на Оскар

24 ноя 2016 : 		 Blu-ray X JAPAN выйдет весной

16 ноя 2016 : 		 Лидер X JAPAN получил Asian Icon Award
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Умер басист X JAPAN



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Басист X JAPAN Hiroshi "Heath" Morie скончался в возрасте 55 лет в конце октября. По сообщению Yahoo! Japan, в начале года он начал испытывать проблемы со здоровьем. После обследования у него был обнаружен рак. К тому времени болезнь уже настолько прогрессировала, что у него не было возможности поделиться новостью о своей борьбе с раком ни с кем из своих коллег по группе.




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8 ноя 2023
M
Mateas89
Да что ж такое?!((( Сначала Атсуши Сакураи из Buck-Tick, теперь вот Хис(

Очень жаль...
8 ноя 2023
x
xRReth
Это, конечно, пиздец история с ним. Просто вот так вот взял и сгорел =(
Земля пухом.

просмотров: 631

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