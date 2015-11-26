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X Japan

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1 апр 2021 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 100 000 на борьбу с расстройствами

14 мар 2021 : 		 Лидер X JAPAN получил награду

26 янв 2021 : 		 Трейлер документального фильма о лидере X JAPAN

3 янв 2021 : 		 Музыканты QUEEN выступили с лидером X JAPAN

25 дек 2020 : 		 Музыканты QUEEN в новогоднем концерте лидера X JAPAN

18 дек 2020 : 		 Выступления X JAPAN доступны до февраля

9 дек 2020 : 		 Лидер X JAPAN представил собственные вина

1 дек 2020 : 		 Полная версия исполнения песни X JAPAN "Art Of Life"

18 ноя 2020 : 		 X JAPAN выступили в пустом зале

29 апр 2020 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 10 миллионов йен

16 янв 2020 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 100 000 долларов на борьбу с пожарами в Австралии

26 ноя 2019 : 		 Премьера "Yoshiki - Life Of A Japanese Rock Star" пройдёт на YouTube

24 янв 2019 : 		 Лидер X JAPAN создал музыку для новой части "XXX"

31 июл 2018 : 		 Лидер X JAPAN присоединился на сцене к SKRILLEX

6 май 2018 : 		 MARILYN MANSON на новом альбом X JAPAN

12 апр 2018 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT выступит с X JAPAN

13 окт 2017 : 		 Лидер X JAPAN пожертвовал 100 000 долларов

18 май 2017 : 		 Лидеру X JAPAN провели успешную операцию

10 май 2017 : 		 Лидеру X JAPAN предстоит операция

13 апр 2017 : 		 Документальный фильм об X JAPAN выйдет весной

27 янв 2017 : 		 Саундтрек документального фильма X JAPAN выйдет весной

29 дек 2016 : 		 Песня X JAPAN претендует на Оскар

24 ноя 2016 : 		 Blu-ray X JAPAN выйдет весной

16 ноя 2016 : 		 Лидер X JAPAN получил Asian Icon Award

16 окт 2016 : 		 GENE SIMMONS присоединился на сцене к X JAPAN

29 сен 2016 : 		 Лидер X JAPAN: «Не уверен, что западные слушатели готовы к нашей музыке»
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|||| сегодня

Лидер X JAPAN пожертвовал 100 000 на борьбу с расстройствами



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В марте лидер X JAPAN Yoshiki пожертвовал $100 000 в поддержку фонда MusiCares — партнёра Академии звукозаписи и ведущей музыкальной благотворительной организации, которая помогает создателям музыки и профессионалам индустрии, страдающим от депрессии, тревоги, мыслей о самоубийстве или других проблем с психическим здоровьем.

Глобальная пандемия сопровождалась всплеском депрессии и самоубийств, а также потерей работы, гастролей и работы во всех областях мировой музыкальной индустрии. Психическое здоровье и благополучие — это проблемы, особенно близкие сердцу Yoshiki, что было показано в документальном фильме "We Are X", удостоенном награды в 2017 году, в котором подробно рассказывается об опыте артиста покончить с собой в его семье и среди товарищей по группе.

«Если бы у меня не было музыки и поддержки моих поклонников, я легко мог бы покончить с собой, как люди, которые были близки мне, включая моего отца и участника группы. Я хотел бы не только внести свой вклад, используя полученный опыт, но и попытаться поддержать тех, кто в этом нуждается. Для меня большая честь тесно сотрудничать с MusiCares по этим вопросам».

Детальная информация о программах фонда доступна по этому адресу.

X JAPAN Leader YOSHIKI And MusiCares Announce New Annual $100K Grant And Programming For Mental Health, Suicide Prevention & Awareness, And More



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