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Лидер X JAPAN пожертвовал 100 000 на борьбу с расстройствами



В марте лидер X JAPAN Yoshiki пожертвовал $100 000 в поддержку фонда MusiCares — партнёра Академии звукозаписи и ведущей музыкальной благотворительной организации, которая помогает создателям музыки и профессионалам индустрии, страдающим от депрессии, тревоги, мыслей о самоубийстве или других проблем с психическим здоровьем.



Глобальная пандемия сопровождалась всплеском депрессии и самоубийств, а также потерей работы, гастролей и работы во всех областях мировой музыкальной индустрии. Психическое здоровье и благополучие — это проблемы, особенно близкие сердцу Yoshiki, что было показано в документальном фильме "We Are X", удостоенном награды в 2017 году, в котором подробно рассказывается об опыте артиста покончить с собой в его семье и среди товарищей по группе.



«Если бы у меня не было музыки и поддержки моих поклонников, я легко мог бы покончить с собой, как люди, которые были близки мне, включая моего отца и участника группы. Я хотел бы не только внести свой вклад, используя полученный опыт, но и попытаться поддержать тех, кто в этом нуждается. Для меня большая честь тесно сотрудничать с MusiCares по этим вопросам».



Детальная информация о программах фонда доступна по этому адресу.







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