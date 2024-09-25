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Billy Idol

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BILLY IDOL выступил на открытии выставки BILLY MORRISON



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Billy Idol, Corey Feldman, Gilby Clarke, Steve-O, Tommy Thayer (KISS) и Kevin Martin (Candlebox) были среди 300 гостей, собравшихся в шоу-руме Motor Cars LA в Голливуде 19 сентября на VIP-открытии выставки фотографии и искусства «A Moment In Time» в Голливуде, Калифорния. Музыкант и современный художник Billy Morrison и всемирно известный фотограф Mark «Weissguy» Weiss собрались вместе только на одни выходные — 19, 20 и 21 сентября — чтобы показать серию уникальных картин Morrison, основанных на культовых изображениях, сфотографированных Weiss'ом таких артистов, как Ozzy Osbourne, Tom Petty, Billy Idol, Joan Jett, Lemmy Kilmister из Motorhead, Gene Simmons и Paul Stanley из KISS, и многих других. Мероприятие было представлено компаниями X5 Podcast и Motor Cars LA.

Запись стрима доступна ниже.

BILLY IDOL Surprises With Performance At VIP Opening Of BILLY MORRISON And MARK








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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25 сен 2024
resurgamresponses
билли айдола издала ташкентская фабрика грампластинок. вроде. молодчаги. что они только не издавали

просмотров: 133

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