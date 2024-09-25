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BILLY IDOL выступил на открытии выставки BILLY MORRISON



Billy Idol, Corey Feldman, Gilby Clarke, Steve-O, Tommy Thayer (KISS) и Kevin Martin (Candlebox) были среди 300 гостей, собравшихся в шоу-руме Motor Cars LA в Голливуде 19 сентября на VIP-открытии выставки фотографии и искусства «A Moment In Time» в Голливуде, Калифорния. Музыкант и современный художник Billy Morrison и всемирно известный фотограф Mark «Weissguy» Weiss собрались вместе только на одни выходные — 19, 20 и 21 сентября — чтобы показать серию уникальных картин Morrison, основанных на культовых изображениях, сфотографированных Weiss'ом таких артистов, как Ozzy Osbourne, Tom Petty, Billy Idol, Joan Jett, Lemmy Kilmister из Motorhead, Gene Simmons и Paul Stanley из KISS, и многих других. Мероприятие было представлено компаниями X5 Podcast и Motor Cars LA.



Запись стрима доступна ниже.















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