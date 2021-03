сегодня



MYLES KENNEDY представил новое видео



MYLES KENNEDY завершил работу над новым альбомом, получившим название "The Ides Of March", который будет выпущен четырнадцатого мая на Napalm Records.



Трек-лист:



01. Get Along



02. A Thousand Words



03. In Stride



04. The Ides Of March



05. Wake Me When It's Over



06. Love Rain Down



07. Tell It Like It Is



08. Moonshot



09. Wanderlust Begins



10. Sifting Through The Fire



11. Worried Mind



Видео на "The Ides Of March" доступно для просмотра ниже.

























