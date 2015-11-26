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Myles Kennedy

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MYLES KENNEDY завершил сочинение альбома



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MYLES KENNEDY в коронапаузу завершил работу над вторым сольным альбомом:

«Новый сольник почти готов, и я очень доволен им. Благодаря этой паузе у меня появилось время на то, чтобы всё закончить, а также побыть с семьёй, что просто великолепно!».

По словам музыканта, новая пластинка получилась более блюзовой и тяжёлой, чем первая работа.

«Я всё сделал в своей студии, забил ударные, бас и стил-гитары... По сути готовая демо-пластинка, которую можно всем показать. Что-то из серии: "Вот, смотрите, что у меня сейчас есть, давайте воплотим всё в реальность". Так что я надеюсь, что в ближайшие месяцы смогу всё записать».

По планам Kennedy, он будет работать с той же командой, что и над "Year Of The Tiger".

MYLES KENNEDY Has Finished Writing Second Solo Album:





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