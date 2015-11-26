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MYLES KENNEDY : «Slash — очень спокойный кот!»



MYLES KENNEDY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, насколько сложно работать со Slash'ем в творческом плане:



«Он на самом деле классный. Я имею в виду, что с ним очень легко работать. Вообще-то в работе с ним нет ничего пугающего, потому что он не стесняется своих идей. Это один из недостатков многих творческих людей — вы склонны становиться защитниками и собственниками, и вы позволяете своему эго вступать в игру. А с ним, и я узнал это буквально с первых дней работы, нет таких проблем, он открыт для всего. Поэтому, когда у тебя есть такая возможность и ты знаешь, что он сделает то, что лучше для песни, — это даёт большую свободу. Он очень классный парень. Он просто очень спокойный кот, который любит играть музыку больше всего на свете. Так что это всё очень весело!»







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