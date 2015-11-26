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Myles Kennedy

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19 май 2021 : 		 MYLES KENNEDY: «Slash — очень спокойный кот!»

13 май 2021 : 		 MYLES KENNEDY исполняет BLACK SABBATH

11 май 2021 : 		 MYLES KENNEDY в акустике

11 май 2021 : 		 MYLES KENNEDY в акустике

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от MYLES KENNEDY

5 май 2021 : 		 Концертное видео MYLES KENNEDY

19 апр 2021 : 		 Акустика от MYLES KENNEDY

14 апр 2021 : 		 MYLES KENNEDY представил новое видео

1 апр 2021 : 		 MYLES KENNEDY присоединился к Couch Riffs для кавер-версии EARTH, WIND & FIRE

18 мар 2021 : 		 MYLES KENNEDY представил новый синл

17 мар 2021 : 		 MYLES KENNEDY представил новое видео

17 фев 2021 : 		 Новый альбом MYLES KENNEDY выйдет весной

31 дек 2020 : 		 MYLES KENNEDY: «Не ожидал, что будет так сложно писать некоторые тексты»

1 дек 2020 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от MYLES KENNEDY

10 ноя 2020 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме

22 окт 2020 : 		 MYLES KENNEDY: «JIMMY и Эдди были причиной, по которой я взял в руки гитару»

29 сен 2020 : 		 MYLES KENNEDY завершил запись альбома

15 июн 2020 : 		 MYLES KENNEDY завершил сочинение альбома

19 апр 2020 : 		 MYLES KENNEDY: «Жизнь рок-звезды — не моё»

17 янв 2020 : 		 MYLES KENNEDY: «Jimmy Page — гений!»

15 дек 2019 : 		 MYLES KENNEDY в акустике

27 авг 2019 : 		 MYLES KENNEDY о выступлении с участниками LED ZEPPELIN

5 дек 2018 : 		 Видео с выступления MYLES KENNEDY

21 окт 2018 : 		 Новое видео MYLES KENNEDY

24 мар 2018 : 		 Кавер-версия ELTON'a JOHN'a от MYLES KENNEDY

13 мар 2018 : 		 Акустика от MYLES KENNEDY
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MYLES KENNEDY: «Slash — очень спокойный кот!»



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MYLES KENNEDY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, насколько сложно работать со Slash'ем в творческом плане:

«Он на самом деле классный. Я имею в виду, что с ним очень легко работать. Вообще-то в работе с ним нет ничего пугающего, потому что он не стесняется своих идей. Это один из недостатков многих творческих людей — вы склонны становиться защитниками и собственниками, и вы позволяете своему эго вступать в игру. А с ним, и я узнал это буквально с первых дней работы, нет таких проблем, он открыт для всего. Поэтому, когда у тебя есть такая возможность и ты знаешь, что он сделает то, что лучше для песни, — это даёт большую свободу. Он очень классный парень. Он просто очень спокойный кот, который любит играть музыку больше всего на свете. Так что это всё очень весело!»

MYLES KENNEDY Says SLASH Is





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