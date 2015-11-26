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Myles Kennedy

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22 окт 2020 : 		 MYLES KENNEDY: «JIMMY и Эдди были причиной, по которой я взял в руки гитару»

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MYLES KENNEDY: «JIMMY и Эдди были причиной, по которой я взял в руки гитару»



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MYLES KENNEDY в интервью радиостанции 105.5 WDHA поделился тем, что Эдди Ван Хален значил в его жизни:

«Я знаю [сына Эдди] Wolfie намного лучше, и те немногие контакты, что были с его отцом, очень много для меня значили, потому что в конце концов он и Jimmy Page являются причиной того, почему я взял в руки гитару.

Интересно видеть то, что сейчас происходит в социальных сетях... Я никогда не видел настоящую стену сообщений, в которых люди делятся тем, что Эдди для них значил. Это очень красиво. И я подумал, что люди так проявляют свою поддержку Wolfie, и это показывает человечность. Просто сходите к нему на страницу и почитайте фанатов и и сообщения — я считаю, что это очень здорово.

На самом деле я его очень люблю. Он особенный человек, и, блин, люди понятия не имеют, насколько талантлив этот парень. Все знают, что он играет на басу. Но вы бы слышали, как он играет на барабанах. Ух ты! Я имею в виду, он может легко это сделать. Я говорил с людьми, которые видели, как он играет на гитаре — у него гены отца.

Что касается потери Эдди Ван Халена, то он был королём. И на следующий день я сел в машину, включил "Van Halen I" и просто поехал — я просто ехал и слушал. И, знаешь, я снимаю шляпу...»

MYLES KENNEDY Says EDDIE VAN HALEN And JIMI HENDRIX Are The Reason He Picked Up A Guitar





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