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MYLES KENNEDY о первом концерте после паузы



MYLES KENNEDY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какие впечатления у него были от первого выхода на сцену после паузы из-за COVID-19:



«Я даже не знаю, как это сформулировать. Я не знал, чего ожидать. Помню, я стоял за кулисами — это было в Канзас-Сити, в местном театре — и мой менеджер говорит: "Хорошо. Мы готовы". И я просто вышел, не зная, чего ожидать. Публика была такой... просто потрясающей, и они были так счастливы — я думаю, что все были в одной комнате вместе, вместе переживали музыку. И это был вечер, который я, наверное, никогда не забуду. Он был особенным, конечно, из-за той засухи с живой музыкой.



Я просто очень люблю подобное взаимодействие — когда вы собираете людей в одном помещении, и происходит нечто волшебное, что, как я уже сказал, невозможно точно описать. И это нечто духовное — это нечто трансцендентное. Так что, да, это было круто!»







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