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Myles Kennedy

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19 дек 2021 : 		 MYLES KENNEDY о первом концерте после паузы

10 сен 2021 : 		 Новое видео MYLES KENNEDY

27 июн 2021 : 		 MYLES KENNEDY: «В музыкальном бизнесе многое изменилось»

7 июн 2021 : 		 Концертное видео MYLES KENNEDY

19 май 2021 : 		 MYLES KENNEDY: «Slash — очень спокойный кот!»

13 май 2021 : 		 MYLES KENNEDY исполняет BLACK SABBATH

11 май 2021 : 		 MYLES KENNEDY в акустике

11 май 2021 : 		 MYLES KENNEDY в акустике

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от MYLES KENNEDY

5 май 2021 : 		 Концертное видео MYLES KENNEDY

19 апр 2021 : 		 Акустика от MYLES KENNEDY

14 апр 2021 : 		 MYLES KENNEDY представил новое видео

1 апр 2021 : 		 MYLES KENNEDY присоединился к Couch Riffs для кавер-версии EARTH, WIND & FIRE

18 мар 2021 : 		 MYLES KENNEDY представил новый синл

17 мар 2021 : 		 MYLES KENNEDY представил новое видео

17 фев 2021 : 		 Новый альбом MYLES KENNEDY выйдет весной

31 дек 2020 : 		 MYLES KENNEDY: «Не ожидал, что будет так сложно писать некоторые тексты»

1 дек 2020 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от MYLES KENNEDY

10 ноя 2020 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме

22 окт 2020 : 		 MYLES KENNEDY: «JIMMY и Эдди были причиной, по которой я взял в руки гитару»

29 сен 2020 : 		 MYLES KENNEDY завершил запись альбома

15 июн 2020 : 		 MYLES KENNEDY завершил сочинение альбома

19 апр 2020 : 		 MYLES KENNEDY: «Жизнь рок-звезды — не моё»

17 янв 2020 : 		 MYLES KENNEDY: «Jimmy Page — гений!»

15 дек 2019 : 		 MYLES KENNEDY в акустике

27 авг 2019 : 		 MYLES KENNEDY о выступлении с участниками LED ZEPPELIN
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MYLES KENNEDY о первом концерте после паузы



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MYLES KENNEDY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какие впечатления у него были от первого выхода на сцену после паузы из-за COVID-19:

«Я даже не знаю, как это сформулировать. Я не знал, чего ожидать. Помню, я стоял за кулисами — это было в Канзас-Сити, в местном театре — и мой менеджер говорит: "Хорошо. Мы готовы". И я просто вышел, не зная, чего ожидать. Публика была такой... просто потрясающей, и они были так счастливы — я думаю, что все были в одной комнате вместе, вместе переживали музыку. И это был вечер, который я, наверное, никогда не забуду. Он был особенным, конечно, из-за той засухи с живой музыкой.

Я просто очень люблю подобное взаимодействие — когда вы собираете людей в одном помещении, и происходит нечто волшебное, что, как я уже сказал, невозможно точно описать. И это нечто духовное — это нечто трансцендентное. Так что, да, это было круто!»

MYLES KENNEDY On First Pandemic-Era Concert: 'It Was A Night I Probably Will Never Forget'











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