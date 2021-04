сегодня



MYLES KENNEDY присоединился к Couch Riffs для кавер-версии EARTH, WIND & FIRE



The Couch Riffs представили свое прочтение композиции EARTH, WIND & FIRE "Shining Star".



Состав:



vox/lead guitar: Myles Kennedy

guitar: Kathy Moore

drums: Dennis Leeflang

BVs: Christa Wells

bass: Mike Squires

trumpet: Austin Drake

tenor saxophone: R.W. Enoch

trombone: Lindsay McMurray



Mixed by Don Gunn Edited by Mike Squires







