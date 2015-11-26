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MYLES KENNEDY : «В музыкальном бизнесе многое изменилось»



В рамках недавнего интервью для подкаста "Alive & Loud" MYLES KENNEDY ответил на вопрос, какой бы он мог дать совет молодым группам:



«Хм... Ну, это хороший вопрос. Многое изменилось с тех пор, как я был молодым человеком, пытавшимся пробиться в музыкальной индустрии. Но сейчас, с социальными сетями и возможностью добраться до потенциальных фанатов, вам не нужно проходить через посредников, как это было раньше. Раньше нужно было получить контракт, нужно было, чтобы за тобой стоял лейбл. Теперь, если вы создаёте что-то серьёзное и люди к этому привязываются, алгоритм поможет это распространить.



Послушайте, в конце концов... Один парень из A&R сказал мне это однажды: "Сейчас мы не в музыкальной индустрии; мы в индустрии сочинения песен". Речь идёт о песнях. Так что потратьте время, развивайте это ремесло, и, как в фильме "Поле мечты" (отсылка к американскому спортивному фантастическому драматическому фильму 1989 года, сценаристом и режиссёром которого был Фил Олден Робинсон), "если вы его создадите, они придут". Я верю в это. Я верю, что если у вас есть материал, то вы просто пробьёте себе дорогу, будь то онлайн, будь то... Где бы вы ни были, просто распространяйте информацию. Я знаю, что ответ звучит как клише, но я знаю, что это работает».







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