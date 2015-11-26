Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 39
*Новое видео KK'S PRIEST 26
*Видео с текстом от HELLOWEEN 24
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 24
*Юбилейное издание METALLICA выйдет осенью 20
[= ||| все новости группы



*

Myles Kennedy

*



27 июн 2021 : 		 MYLES KENNEDY: «В музыкальном бизнесе многое изменилось»

7 июн 2021 : 		 Концертное видео MYLES KENNEDY

19 май 2021 : 		 MYLES KENNEDY: «Slash — очень спокойный кот!»

13 май 2021 : 		 MYLES KENNEDY исполняет BLACK SABBATH

11 май 2021 : 		 MYLES KENNEDY в акустике

11 май 2021 : 		 MYLES KENNEDY в акустике

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от MYLES KENNEDY

5 май 2021 : 		 Концертное видео MYLES KENNEDY

19 апр 2021 : 		 Акустика от MYLES KENNEDY

14 апр 2021 : 		 MYLES KENNEDY представил новое видео

1 апр 2021 : 		 MYLES KENNEDY присоединился к Couch Riffs для кавер-версии EARTH, WIND & FIRE

18 мар 2021 : 		 MYLES KENNEDY представил новый синл

17 мар 2021 : 		 MYLES KENNEDY представил новое видео

17 фев 2021 : 		 Новый альбом MYLES KENNEDY выйдет весной

31 дек 2020 : 		 MYLES KENNEDY: «Не ожидал, что будет так сложно писать некоторые тексты»

1 дек 2020 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от MYLES KENNEDY

10 ноя 2020 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме

22 окт 2020 : 		 MYLES KENNEDY: «JIMMY и Эдди были причиной, по которой я взял в руки гитару»

29 сен 2020 : 		 MYLES KENNEDY завершил запись альбома

15 июн 2020 : 		 MYLES KENNEDY завершил сочинение альбома

19 апр 2020 : 		 MYLES KENNEDY: «Жизнь рок-звезды — не моё»

17 янв 2020 : 		 MYLES KENNEDY: «Jimmy Page — гений!»

15 дек 2019 : 		 MYLES KENNEDY в акустике

27 авг 2019 : 		 MYLES KENNEDY о выступлении с участниками LED ZEPPELIN

5 дек 2018 : 		 Видео с выступления MYLES KENNEDY

21 окт 2018 : 		 Новое видео MYLES KENNEDY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MYLES KENNEDY: «В музыкальном бизнесе многое изменилось»



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего интервью для подкаста "Alive & Loud" MYLES KENNEDY ответил на вопрос, какой бы он мог дать совет молодым группам:

«Хм... Ну, это хороший вопрос. Многое изменилось с тех пор, как я был молодым человеком, пытавшимся пробиться в музыкальной индустрии. Но сейчас, с социальными сетями и возможностью добраться до потенциальных фанатов, вам не нужно проходить через посредников, как это было раньше. Раньше нужно было получить контракт, нужно было, чтобы за тобой стоял лейбл. Теперь, если вы создаёте что-то серьёзное и люди к этому привязываются, алгоритм поможет это распространить.

Послушайте, в конце концов... Один парень из A&R сказал мне это однажды: "Сейчас мы не в музыкальной индустрии; мы в индустрии сочинения песен". Речь идёт о песнях. Так что потратьте время, развивайте это ремесло, и, как в фильме "Поле мечты" (отсылка к американскому спортивному фантастическому драматическому фильму 1989 года, сценаристом и режиссёром которого был Фил Олден Робинсон), "если вы его создадите, они придут". Я верю в это. Я верю, что если у вас есть материал, то вы просто пробьёте себе дорогу, будь то онлайн, будь то... Где бы вы ни были, просто распространяйте информацию. Я знаю, что ответ звучит как клише, но я знаю, что это работает».

MYLES KENNEDY:





Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 253

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом