сегодня



MYLES KENNEDY представил новый синл



Видео того, как вокалист ALTER BRIDGE и SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS Myles Kennedy исполняет новый сингл "In Stride" на сцене легендарного Fox Theater, Spokane, Вашингтон, доступно для просмотра ниже.

























