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MYLES KENNEDY : «Не ожидал, что будет так сложно писать некоторые тексты»



MYLES KENNEDY в рамках недавней беседы рассказал о том, как проходила работа над новым альбомом:



«Когда ALTER BRIDGE завершили тур в США в конце февраля, я думал, что у меня будет полно времени и взял неделю на отдых, я начал работать сразу же — записывать демо и сочинять каждый день. И это очень помогло мне понять, в каком направлении мы движемся как люди.



С точки зрения лирики писать было намного труднее, чем я думал. А в музыкальном плане это было очень весело, потому что теперь, когда я находился дома в моей студии и просто имея возможность творить ежедневно сутками без всяких: "О, скоро будет турне", было прекрасно. Это было из серии: "У тебя есть пять месяцев, чтобы записать альбом". Сидеть в своей студии и работать. А потом, когда ты приедешь в настоящую студию с Elvis'ом и ребятами, будут сделаны демо, препродакшн, по сути, 80 % уже готово, и ты можешь просто нажать кнопку "записать" и сделать свою пластинку. Так что это был крутой процесс, и я очень доволен тем, как всё получилось».



Kennedy отметил, что было очень приятно воссоединиться с Uddin'ом, Tournier и Baskette'ом для создания нового альбома.



«О да, это было здорово. Это было здорово, потому что мы на самом деле поехали [в студию во Флориде]". Так что Zia, мой барабанщик, с которым мы играли вместе последние 30 лет ещё со средней школы, на мой взгляд, один из величайших рок-н-ролльных барабанщиков на свете; он настолько хорош, что это поражает воображение. Так что мы сели в машину и поехали. Мы уехали из Спокана со снаряжением в прицепе. А потом мы встретились с Tim'ом примерно на полпути, полагаю, это было где-то в Теннесси. Потом, после поездки в Орландо, мы все попали в карантин. Zia записал свои барабаны и отправился домой, затем настал черед Tim'a, он немного здесь побыл. А дальше остался я, и где-то недель семь сидел с Elvis'ом.



Была очень весёлая обстановка. Мы все очень любим друг друга. Я серьёзен, когда говорю это: мы кучка детей среднего возраста. Как будто мы взяли машину времени и оказались в седьмом классе. И юмор до смешного идиотский. Я даже не знаю, как сформулировать, насколько нелепо бывает, когда собираешь всех нас в студии вместе [смеется]».













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