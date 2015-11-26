10 ноя 2020



MYLES KENNEDY о новом альбоме



MYLES KENNEDY в рамках недавнего интервью Radio Bob! рассказал о том, каким будет новая сольная работа:



«Тут есть место акустическим элементам, но куда больше электро-гитары и соло-партий. Я хотел сделать гитарноориентированный альбом. Моя первая любовь — и люди об этом знают — гитара. Я искренне люблю этот инструмент, я люблю импровизацию, я люблю лид-партию и я хотел сделать пластинку, на которой покажу, что я люблю.



Первая пластинка, 'Year Of The Tiger', была более акустической, с упором на тексты. Не буду говорить, что тут они стали менее важными, но главный акцент я хотел перенести на гитару».













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