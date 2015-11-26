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Myles Kennedy

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10 ноя 2020 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме

22 окт 2020 : 		 MYLES KENNEDY: «JIMMY и Эдди были причиной, по которой я взял в руки гитару»

29 сен 2020 : 		 MYLES KENNEDY завершил запись альбома

15 июн 2020 : 		 MYLES KENNEDY завершил сочинение альбома

19 апр 2020 : 		 MYLES KENNEDY: «Жизнь рок-звезды — не моё»

17 янв 2020 : 		 MYLES KENNEDY: «Jimmy Page — гений!»

15 дек 2019 : 		 MYLES KENNEDY в акустике

27 авг 2019 : 		 MYLES KENNEDY о выступлении с участниками LED ZEPPELIN

5 дек 2018 : 		 Видео с выступления MYLES KENNEDY

21 окт 2018 : 		 Новое видео MYLES KENNEDY

24 мар 2018 : 		 Кавер-версия ELTON'a JOHN'a от MYLES KENNEDY

13 мар 2018 : 		 Акустика от MYLES KENNEDY

7 мар 2018 : 		 Видео с текстом от MYLES KENNEDY

16 фев 2018 : 		 Видео с текстом от MYLES KENNEDY

23 янв 2018 : 		 Видео с текстом от MYLES KENNEDY

9 дек 2017 : 		 Новое видео MYLES KENNEDY

2 дек 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома MYLES KENNEDY
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|||| 10 ноя 2020

MYLES KENNEDY о новом альбоме



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MYLES KENNEDY в рамках недавнего интервью Radio Bob! рассказал о том, каким будет новая сольная работа:

«Тут есть место акустическим элементам, но куда больше электро-гитары и соло-партий. Я хотел сделать гитарноориентированный альбом. Моя первая любовь — и люди об этом знают — гитара. Я искренне люблю этот инструмент, я люблю импровизацию, я люблю лид-партию и я хотел сделать пластинку, на которой покажу, что я люблю.

Первая пластинка, 'Year Of The Tiger', была более акустической, с упором на тексты. Не буду говорить, что тут они стали менее важными, но главный акцент я хотел перенести на гитару».

MYLES KENNEDY Says His New Solo Album Has 'A Lot More Electric Guitar' Than 'Year Of The Tiger'





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