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Альбом STAR ONE практически готов



Лидер STAR ONE Arjen Lucassen опубликовал сообщение, в котором анонсировал игру «угадай исполнителя» на новой пластинке, работа над которой практически закончена.

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