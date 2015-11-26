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все новости группы
Star One
Нидерланды
Progressive Rock
Progressive Metal
http://www.ayreon.com
Myspace:
http://www.myspace.com/ayreonauts
31 авг 2021
:
Альбом STAR ONE практически готов
13 май 2021
:
Концепция нового альбома STAR ONE
29 апр 2021
:
ED WARBY на новом альбоме STAR ONE
17 фев 2021
:
STAR ONE быть!
27 окт 2010
:
ARJEN LUCASSEN рассказал о гитарном звуке
26 окт 2010
:
Новый альбом STAR ONE доступен для прослушивания
15 окт 2010
:
Новая песня STAR ONE
7 окт 2010
:
Трейлер нового альбома STAR ONE
23 сен 2010
:
Новая песня STAR ONE
7 сен 2010
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Стартовал конкурс от STAR ONE
30 авг 2010
:
Музыканты на новом альбоме STAR ONE
20 авг 2010
:
Подробности о новом альбоме STAR ONE
9 авг 2010
:
Название и обложка нового альбома STAR ONE
11 апр 2010
:
Лидер AYREON работает над новым диском STAR ONE
23 апр 2003
:
Новое детище Arjen Lucassen`а
сегодня
Альбом
STAR ONE
практически готов
Лидер STAR ONE Arjen Lucassen опубликовал сообщение, в котором анонсировал игру «угадай исполнителя» на новой пластинке, работа над которой практически закончена.
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Наугад
31 авг 2021, 15:12
Когда я увидел Ayreon живьём - я плакал как сучка. Я просто не верил. что это мать его происходит. Соображать и слышать песни я стал лишь на третьем или четверном номере. Вот.
И сейчас я с нетерпением жду нового релиза - Star One - потому что мне на самом деле интересно что это будет.
hansi_hrb
31 авг 2021, 15:18
охуеть)
xRReth
31 авг 2021, 16:08
Абсолютно охуеть
ody9000
31 авг 2021, 16:31
Наугад - Ох чувак ты мне напомнил! Да это было просто потрясающе! Очень жалею, что поскупился на билет на все три дня. Ей-богу ходил бы каждый день на концерт :)
А по поводу альбома - ну ждать какого-от откровения не стоит. Будет всё тот же старый добрый Люкассен :)
xRReth
31 авг 2021, 16:35
Так большего и не надо ♪♪♪
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Наугад
И сейчас я с нетерпением жду нового релиза - Star One - потому что мне на самом деле интересно что это будет.
hansi_hrb
xRReth
ody9000
А по поводу альбома - ну ждать какого-от откровения не стоит. Будет всё тот же старый добрый Люкассен :)
xRReth
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).