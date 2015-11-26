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Star One

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31 авг 2021 : 		 Альбом STAR ONE практически готов

13 май 2021 : 		 Концепция нового альбома STAR ONE

29 апр 2021 : 		 ED WARBY на новом альбоме STAR ONE

17 фев 2021 : 		 STAR ONE быть!

27 окт 2010 : 		 ARJEN LUCASSEN рассказал о гитарном звуке

26 окт 2010 : 		 Новый альбом STAR ONE доступен для прослушивания

15 окт 2010 : 		 Новая песня STAR ONE

7 окт 2010 : 		 Трейлер нового альбома STAR ONE

23 сен 2010 : 		 Новая песня STAR ONE

7 сен 2010 : 		 Стартовал конкурс от STAR ONE

30 авг 2010 : 		 Музыканты на новом альбоме STAR ONE

20 авг 2010 : 		 Подробности о новом альбоме STAR ONE

9 авг 2010 : 		 Название и обложка нового альбома STAR ONE

11 апр 2010 : 		 Лидер AYREON работает над новым диском STAR ONE

23 апр 2003 : 		 Новое детище Arjen Lucassen`а
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|||| сегодня

Альбом STAR ONE практически готов



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Лидер STAR ONE Arjen Lucassen опубликовал сообщение, в котором анонсировал игру «угадай исполнителя» на новой пластинке, работа над которой практически закончена.

AYREON Mastermind ARJEN LUCASSEN Issues Video Update On New STAR ONE Album



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Наугад


31 авг 2021, 15:12		Когда я увидел Ayreon живьём - я плакал как сучка. Я просто не верил. что это мать его происходит. Соображать и слышать песни я стал лишь на третьем или четверном номере. Вот.

И сейчас я с нетерпением жду нового релиза - Star One - потому что мне на самом деле интересно что это будет.

hansi_hrb


31 авг 2021, 15:18		охуеть)

xRReth


31 авг 2021, 16:08		Абсолютно охуеть

ody9000


31 авг 2021, 16:31		Наугад - Ох чувак ты мне напомнил! Да это было просто потрясающе! Очень жалею, что поскупился на билет на все три дня. Ей-богу ходил бы каждый день на концерт :)

А по поводу альбома - ну ждать какого-от откровения не стоит. Будет всё тот же старый добрый Люкассен :)

xRReth


31 авг 2021, 16:35		Так большего и не надо ♪♪♪


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