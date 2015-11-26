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Star One

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26 окт 2010 : 		 Новый альбом STAR ONE доступен для прослушивания

15 окт 2010 : 		 Новая песня STAR ONE

7 окт 2010 : 		 Трейлер нового альбома STAR ONE

23 сен 2010 : 		 Новая песня STAR ONE

7 сен 2010 : 		 Стартовал конкурс от STAR ONE

30 авг 2010 : 		 Музыканты на новом альбоме STAR ONE

20 авг 2010 : 		 Подробности о новом альбоме STAR ONE

9 авг 2010 : 		 Название и обложка нового альбома STAR ONE

11 апр 2010 : 		 Лидер AYREON работает над новым диском STAR ONE

23 апр 2003 : 		 Новое детище Arjen Lucassen`а
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|||| сегодня

Вокалистка AYREON на новом альбоме STAR ONE



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Новая работа STAR ONE, получившая название "Rebel In Time", будет выпущена 18 февраля на InsideOutMusic и станет доступна в следующих вариантах: Ltd. 2CD Digipak, Ltd. Deluxe 3CD+Blu-Ray Artbook (incl. a poster of the cover artwork), 2LP (incl. the album on CD & an LP-Booklet). Во второй диск войдут альтернативные версии оригинальных треков, записанные с другими вокалистами. На Blu-ray войдут 5.1 версия альбома и часовой фильм.

Arjen Lucassen объявил имё еще одного гостя — им стала Irene Jansen, записавшая партии для 'A Hand On The Clock' со второго CD и бэк-вокалы к новому альбому.

AYREON Vocalist IRENE JANSEN Confirmed For New STAR ONE Album; Teaser Available



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