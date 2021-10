сегодня



Вокалистка NIGHTWISH на новом альбоме STAR ONE



Новая работа STAR ONE, получившая название "Rebel In Time", будет выпущена 18 февраля на InsideOutMusic и доступна в следующих вариантах: Ltd. 2CD Digipak, Ltd. Deluxe 3CD+Blu-Ray Artbook (incl. a poster of the cover artwork), 2LP (incl. the album on CD & an LP-Booklet). Во второй диск войдут альтернативные версии оригинальных треков, записанные с другими вокалистами. На Blu-ray войдут 5.1 версия альбома и часовой фильм.



Floor Jansen стала первой вокалисткой, чьё имя было объявлено лидером группы. Она записала партии для композиции "A Hand On The Clock" и небольшое видео.







