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Star One

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28 окт 2021 : 		 MARCELA BOVIO на новом альбоме STAR ONE

27 окт 2021 : 		 Новая песня STAR ONE

25 окт 2021 : 		 Tony Martin на новом альбоме STAR ONE

21 окт 2021 : 		 Вокалистка AYREON на новом альбоме STAR ONE

19 окт 2021 : 		 Вокалист CONCEPTION на новом альбоме STAR ONE

14 окт 2021 : 		 STEVE VAI на новом альбоме STAR ONE

13 окт 2021 : 		 Новости от STAR ONE

12 окт 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH на новом альбоме STAR ONE

8 окт 2021 : 		 Новый альбом STAR ONE выйдет зимой

6 окт 2021 : 		 Фрагменты нового материала STAR ONE

30 сен 2021 : 		 Фрагменты нового материала STAR ONE

10 сен 2021 : 		 Обложка нового альбома STAR ONE

31 авг 2021 : 		 Альбом STAR ONE практически готов

13 май 2021 : 		 Концепция нового альбома STAR ONE

29 апр 2021 : 		 ED WARBY на новом альбоме STAR ONE

17 фев 2021 : 		 STAR ONE быть!

27 окт 2010 : 		 ARJEN LUCASSEN рассказал о гитарном звуке

26 окт 2010 : 		 Новый альбом STAR ONE доступен для прослушивания

15 окт 2010 : 		 Новая песня STAR ONE

7 окт 2010 : 		 Трейлер нового альбома STAR ONE

23 сен 2010 : 		 Новая песня STAR ONE

7 сен 2010 : 		 Стартовал конкурс от STAR ONE

30 авг 2010 : 		 Музыканты на новом альбоме STAR ONE

20 авг 2010 : 		 Подробности о новом альбоме STAR ONE

9 авг 2010 : 		 Название и обложка нового альбома STAR ONE

11 апр 2010 : 		 Лидер AYREON работает над новым диском STAR ONE
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MARCELA BOVIO на новом альбоме STAR ONE



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Новая работа STAR ONE, получившая название "Rebel In Time", будет выпущена 18 февраля на InsideOutMusic и станет доступна в следующих вариантах: Ltd. 2CD Digipak, Ltd. Deluxe 3CD+Blu-Ray Artbook (incl. a poster of the cover artwork), 2LP (incl. the album on CD & an LP-Booklet). Во второй диск войдут альтернативные версии оригинальных треков, записанные с другими вокалистами. На Blu-ray войдут версия альбома в формате 5.1 и часовой фильм.

Arjen Lucassen объявил имя ещё одного гостя — им стала Marcela Bovio, записавшая партии для композиции "Fate Of Man" со второго CD. Фрагмент трека доступен для прослушивания.

Former STREAM OF PASSION Vocalist MARCELA BOVIO Confirmed For New STAR ONE Album; Video Teaser Available



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