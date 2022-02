сегодня



ARJEN ANTHONY LUCASSEN вскрывает STAR ONE



ARJEN ANTHONY LUCASSEN опубликовал видео, в котором представляет варианты издания нового альбома STAR ONE "Revel In Time", выход которого намечен на 18 февраля на InsideOutMusic в следующих вариантах: Ltd. 2CD Digipak, Ltd. Deluxe 3CD+Blu-Ray Artbook (incl. a poster of the cover artwork), 2LP (incl. the album on CD & an LP-Booklet). Во второй диск войдут альтернативные версии оригинальных треков, записанные с другими вокалистами. На Blu-ray войдут версия альбома в формате 5.1 и часовой фильм.



Трек-лист:



CD1:



"Fate Of Man" (Vocals: Brittney Slayes, Guitar solo: Michael Romeo)

"28 Days (Till The End Of Time)" (Vocals: Sir Russell Allen, Guitar solos: Timo Somers)

"Prescient" (Vocals: Michael Mills and Ross Jennings)

"Back From The Past" (Vocals: Jeff Scott Soto, Guitar solo: Ron "Bumblefoot" Thal

"Revel In Time" (Vocals: Brandon Yeagley, Guitar solos: Adrian Vandenberg)

"The Year Of ’41" (Lead vocal: Joe Lynn Turner, Vocalization: Will Shaw, Guitar solo: Joe Hoekstra, Synthesizer solo: Jens Johansson)

"Bridge Of Life" (Vocals: Damian Wilson)

"Today Is Yesterday" (Vocals: Dan Swanö, Mood synthesizers: Lisa Bella Donna, Guitar solo: Marcel Singor)

"A Hand On The Clock" (Vocals: Floor Jansen, Hammond solo: Joost van den Broek

"Beyond The Edge Of It All" (Vocals: John Jaycee Cuijpers, Guitar solo: Arjen Lucassen)

"Lost Children Of The Universe" (Vocals: Roy Khan, Choir: Hellscore Choir, Guitar solo: Steve Via)



CD 2:



"Fate Of Man" (Vocals: Marcela Bovio)

"28 Days (Till The End Of Time)" (Vocals: John Jaycee Cuijpers)

"Prescient" (Vocals: Will Shaw)

"Back From The Past" (Vocals: John Jaycee Cuijpers)

"Revel In Time" (Vocals: John Jaycee Cuijpers)

"The Year Of ’41" (Vocals and synth solo: Alessandro Del Vecchio)

"Bridge Of Life" (Vocals: Wilmer Waarbroek)

"Today Is Yesterday" (Vocals: Arjen Lucassen)

"A Hand On The Clock" (Lead and backing vocals: Marcela Bovio and Irene Jansen (verses))

"Beyond The Edge Of It All" (Vocals: Mike Andersson)

"Lost Children Of The Universe" (Vocals: Tony Martin) (blindman)







