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Вокалист CONCEPTION на новом альбоме STAR ONE



Новая работа STAR ONE, получившая название "Rebel In Time", будет выпущена 18 февраля на InsideOutMusic и станет доступна в следующих вариантах: Ltd. 2CD Digipak, Ltd. Deluxe 3CD+Blu-Ray Artbook (incl. a poster of the cover artwork), 2LP (incl. the album on CD & an LP-Booklet). Во второй диск войдут альтернативные версии оригинальных треков, записанные с другими вокалистами. На Blu-ray войдут 5.1 версия альбома и часовой фильм.



Arjen Lucassen объявил имё еще одного гостя — им стал Roy Khan (Conception, ex-Kamelot), записавший партию вокала для композиции "Lost Children Of The Universe" для первого CD альбома "Revel In Time".

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