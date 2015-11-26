Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*

DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 144

*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 52
*Новое видео DEXCORE 25
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
*SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN 22
[= ||| все новости группы



*

Star One

*



28 дек 2021 : 		 WILMER WAARBROEK на новом альбоме STAR ONE

27 дек 2021 : 		 BRANDON YEAGLEY на новом альбоме STAR ONE

24 дек 2021 : 		 JOOST VAN DEN BROEK на новом альбоме STAR ONE

20 дек 2021 : 		 Новое видео STAR ONE

17 дек 2021 : 		 DAMIAN WILSON на новом альбоме STAR ONE

15 дек 2021 : 		 DAN SWANÖ на новом альбоме STAR ONE

10 дек 2021 : 		 MICHAEL MILLS на новом альбоме STAR ONE

4 дек 2021 : 		 WILL SHAW на новом альбоме STAR ONE

2 дек 2021 : 		 JEFF SCOTT SOTO на новом альбоме STAR ONE

28 ноя 2021 : 		 ALESSANDRO DEL VECCHIO на новом альбоме STAR ONE

24 ноя 2021 : 		 ADRIAN VANDENBERG на новом альбоме STAR ONE

18 ноя 2021 : 		 Новое видео STAR ONE

17 ноя 2021 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL на новом альбоме STAR ONE

15 ноя 2021 : 		 JOE LYNN TURNER на новом альбоме STAR ONE

7 ноя 2021 : 		 MICHAEL ROMEO на новом альбоме STAR ONE

4 ноя 2021 : 		 BRITTNEY SLAYES на новом альбоме STAR ONE

2 ноя 2021 : 		 TIMO SOMERS на новом альбоме STAR ONE

28 окт 2021 : 		 MARCELA BOVIO на новом альбоме STAR ONE

27 окт 2021 : 		 Новая песня STAR ONE

25 окт 2021 : 		 Tony Martin на новом альбоме STAR ONE

21 окт 2021 : 		 Вокалистка AYREON на новом альбоме STAR ONE

19 окт 2021 : 		 Вокалист CONCEPTION на новом альбоме STAR ONE

14 окт 2021 : 		 STEVE VAI на новом альбоме STAR ONE

13 окт 2021 : 		 Новости от STAR ONE

12 окт 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH на новом альбоме STAR ONE

8 окт 2021 : 		 Новый альбом STAR ONE выйдет зимой
Показать далее
| - |

|||| сегодня

WILMER WAARBROEK на новом альбоме STAR ONE



*
zoom
*
* *
Новая работа STAR ONE, получившая название "Rebel In Time", будет выпущена 18 февраля на InsideOutMusic и станет доступна в следующих вариантах: Ltd. 2CD Digipak, Ltd. Deluxe 3CD+Blu-Ray Artbook (incl. a poster of the cover artwork), 2LP (incl. the album on CD & an LP-Booklet). Во второй диск войдут альтернативные версии оригинальных треков, записанные с другими вокалистами. На Blu-ray войдут версия альбома в формате 5.1 и часовой фильм.

Arjen Lucassen объявил имя ещё одного гостя — им стал WILMER WAARBROEK, записавший партии для "Bridge of Life" со второго CD.

WILMER WAARBROEK Sings On New STAR ONE Album; Preview Video Streaming



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 124

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом