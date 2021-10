27 окт 2021



Новая песня STAR ONE



Arjen Anthony Lucassen опубликовали официальное видео с текстом на песню STAR ONE “Lost Children Of The Universe", в записи которой принимали участие Roy Khan (CD1), Tony Martin (CD2). Трек был создан под впечатлением от фильма Interstellar. В варианте, доступном ниже, можно услышать комбинацию вокалов Khan'a и Martin'a.



Альбом "Rebel In Time" будет выпущен 18 февраля на InsideOutMusic в следующих вариантах: Ltd. 2CD Digipak, Ltd. Deluxe 3CD+Blu-Ray Artbook (incl. a poster of the cover artwork), 2LP (incl. the album on CD & an LP-Booklet). Во второй диск войдут альтернативные версии оригинальных треков, записанные с другими вокалистами. На Blu-ray войдут 5.1 версия альбома и часовой фильм.



CD1:



"Fate Of Man"

"28 Days (Till The End Of Time)"

"Prescient"

"Back From The Past"

"Revel In Time"

"The Year Of ’41"

"Bridge Of Life"

"Today Is Yesterday"

"A Hand On The Clock"

"Beyond The Edge Of It All"

"Lost Children Of The Universe"



CD2:



Тот же трек-лист, но с другими вокалистами.







