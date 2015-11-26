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Star One

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6 окт 2021 : 		 Фрагменты нового материала STAR ONE

30 сен 2021 : 		 Фрагменты нового материала STAR ONE

10 сен 2021 : 		 Обложка нового альбома STAR ONE

31 авг 2021 : 		 Альбом STAR ONE практически готов

13 май 2021 : 		 Концепция нового альбома STAR ONE

29 апр 2021 : 		 ED WARBY на новом альбоме STAR ONE

17 фев 2021 : 		 STAR ONE быть!

27 окт 2010 : 		 ARJEN LUCASSEN рассказал о гитарном звуке

26 окт 2010 : 		 Новый альбом STAR ONE доступен для прослушивания

15 окт 2010 : 		 Новая песня STAR ONE

7 окт 2010 : 		 Трейлер нового альбома STAR ONE

23 сен 2010 : 		 Новая песня STAR ONE

7 сен 2010 : 		 Стартовал конкурс от STAR ONE

30 авг 2010 : 		 Музыканты на новом альбоме STAR ONE

20 авг 2010 : 		 Подробности о новом альбоме STAR ONE

9 авг 2010 : 		 Название и обложка нового альбома STAR ONE

11 апр 2010 : 		 Лидер AYREON работает над новым диском STAR ONE

23 апр 2003 : 		 Новое детище Arjen Lucassen`а
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|||| сегодня

Фрагменты нового материала STAR ONE



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Лидер STAR ONE Arjen Lucassen опубликовал несколько роликов из серии «угадай фильм», в которые включены фрагменты новых композиций.

AYREON Mastermind ARJEN LUCASSEN Teases More Music From Forthcoming STAR ONE Album



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