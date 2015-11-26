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Новая песня GUNS N' ROSES
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Новое видео KK'S PRIEST
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ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней...
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все новости группы
Star One
Нидерланды
Progressive Rock
Progressive Metal
http://www.ayreon.com
Myspace:
http://www.myspace.com/ayreonauts
6 окт 2021
:
Фрагменты нового материала STAR ONE
30 сен 2021
:
Фрагменты нового материала STAR ONE
10 сен 2021
:
Обложка нового альбома STAR ONE
31 авг 2021
:
Альбом STAR ONE практически готов
13 май 2021
:
Концепция нового альбома STAR ONE
29 апр 2021
:
ED WARBY на новом альбоме STAR ONE
17 фев 2021
:
STAR ONE быть!
27 окт 2010
:
ARJEN LUCASSEN рассказал о гитарном звуке
26 окт 2010
:
Новый альбом STAR ONE доступен для прослушивания
15 окт 2010
:
Новая песня STAR ONE
7 окт 2010
:
Трейлер нового альбома STAR ONE
23 сен 2010
:
Новая песня STAR ONE
7 сен 2010
:
Стартовал конкурс от STAR ONE
30 авг 2010
:
Музыканты на новом альбоме STAR ONE
20 авг 2010
:
Подробности о новом альбоме STAR ONE
9 авг 2010
:
Название и обложка нового альбома STAR ONE
11 апр 2010
:
Лидер AYREON работает над новым диском STAR ONE
23 апр 2003
:
Новое детище Arjen Lucassen`а
сегодня
Фрагменты нового материала
STAR ONE
Лидер STAR ONE Arjen Lucassen опубликовал несколько роликов из серии «угадай фильм», в которые включены фрагменты новых композиций.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).