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Новый альбом STAR ONE выйдет зимой



Новая работа STAR ONE, получившая название Rebel In Time, будет выпущена 18 февраля на InsideOutMusic и доступна в следующих вариантах: Ltd. 2CD Digipak, Ltd. Deluxe 3CD+Blu-Ray Artbook (incl. a poster of the cover artwork), 2LP (incl. the album on CD & an LP-Booklet). На второй диск войдут альтернативные версии оригинальных треков, записанные с другими вокалистами. На Blu-ray войдет 5.1 версия альбома и часовой фильм.







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