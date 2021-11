18 ноя 2021



Новое видео STAR ONE



"Fate Of Man", новое видео группы STAR ONE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Revel In Time, выходящего 18 февраля на InsideOutMusic:



"Fate Of Man"

"28 Days (Till The End Of Time)"

"Prescient"

"Back From The Past"

"Revel In Time"

"The Year Of ’41"

"Bridge Of Life"

"Today Is Yesterday"

"A Hand On The Clock"

"Beyond The Edge Of It All"

"Lost Children Of The Universe"







