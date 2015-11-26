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Tony Martin на новом альбоме STAR ONE



Новая работа STAR ONE, получившая название "Rebel In Time", будет выпущена 18 февраля на InsideOutMusic и станет доступна в следующих вариантах: Ltd. 2CD Digipak, Ltd. Deluxe 3CD+Blu-Ray Artbook (incl. a poster of the cover artwork), 2LP (incl. the album on CD & an LP-Booklet). Во второй диск войдут альтернативные версии оригинальных треков, записанные с другими вокалистами. На Blu-ray войдут 5.1 версия альбома и часовой фильм.



Arjen Lucassen объявил имё еще одного гостя — им стал Tony Martin, записавший партии вокала для ‘Lost Children OF The Universe’ со второго CD. Фрагмент трека доступен для прослушивания.

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