сегодня



Новое видео THE LUCID



"Risk Machine", новое видео группы THE LUCID, в состав которой входят David Ellefson, Vinnie Dombroski (SPONGE),Drew Fortier и Mike Heller, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Saddle Up And Ride".







