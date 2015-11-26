Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 129
*Новое видео KREATOR 63
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 62
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 52
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 35
[= ||| все новости группы



*

Belladonna

*



8 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню FOREIGNER

7 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню JUDAS PRIEST

1 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню DIO

15 апр 2020 : 		 JOEY BELLADONNA о решении организовать трибьют-проект JOURNEY

8 мар 2020 : 		 JOEY BELLADONNA представил трибьют-проект JOURNEY

16 ноя 2016 : 		 Кавер-версия BON JOVI от JOEY BELLADONNA

17 авг 2016 : 		 JOEY BELLADONNA готов вернуться в студию

24 июл 2015 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет классику ZZ TOP

29 июн 2015 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет ALICE IN CHAINS, LED ZEPPELIN, AC/DC

26 июн 2015 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет композицию JOURNEY

12 июн 2011 : 		 Видео с выступления JOEY BELLADONNA
| - |

|||| сегодня

JOEY BELLADONNA исполняет песню FOREIGNER



*
zoom
*
* *
Видео того, как JOEY BELLADONNA совместно с музыкантами DROWNING POOL исполняют кавер-версию хита FOREIGNER "Cold As Ice", доступно для просмотра ниже.

Watch ANTHRAX





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 236

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом