JOEY BELLADONNA возвращает BEYOND FRONTIERS



JOEY BELLADONNA сообщил о возвращении группы BEYOND FRONTIERS (ранее JOEY BELLADONNA'S BEYOND THE BAND and JOURNEY BEYOND), с которой отыграет три выступления в декабре в следующие даты:



Dec. 28 – Worcester, MA @ Palladium

Dec. 29 - Poughkeepsie, NY @ The Chance

Dec. 30 - Hampton Beach, NH @ Wally's

Announcing the debut of Beyond Frontiers! An evening of Journey’s music, featuring Joey Belladonna.

















