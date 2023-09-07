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Belladonna

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JOEY BELLADONNA был бы не против петь в JOURNEY



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Вокалиста ANTHRAX Joey Belladonna'y, выступающего со своей группой BEYOND FRONTIERS, исполняющей материал JOURNEY, в новом интервью 100 FM The Pike спросили, обращался ли к нему кто-нибудь из JOURNEY по поводу возможности спеть с ними, на что Joey ответил:

«Нет, и я джемовал... Много раз я участвовал в саундчеке их дорожной команды, и вообще провёл много дней с ними. Я не хочу вдаваться в подробности, но мы много чего делали вместе на концертах, которые они проводили за эти годы, то тут, то там. Так что я их знаю, и я много общаюсь с Deen'ом [Castronovo, барабанщиком JOURNEY]. Но нет, никто никогда не обращался ко мне с предложением присоединиться к ним или что-то в этом роде, а мне это было бы интересно».

На вопрос о том, что бы он ответил, если бы с ним связались прямо сейчас и предложили стать фронтменом JOURNEY, Joey ответил:

«Знаете, мне определённо было бы очень интересно это сделать. Это было бы здорово. Не то чтобы я думал, что это произойдёт, но да, это было бы здорово. Я был бы рад такому вызову. Это было бы круто».

По поводу того, почему он решил создать трибьют-группу JOURNEY, Belladonna сказал:

«Я пел песни JOURNEY на протяжении многих лет, но у меня никогда не было группы, которая могла бы исполнить всё правильно и существовала продолжительное время, как бы мне того хотелось. Мне всегда очень нравилась эта музыка. У меня были всех их альбомы. Мне нравились JOURNEY задолго до прихода Steve'a [Perry]. У меня есть все эти записи, так что я был очень увлечён группой. Но, конечно, когда появился Steve, я был не против спеть этот материал где-нибудь вживую. И я решил, что хочу исполнять его в течение целого вечера. Я подумал, что это будет весело, и мне показалось, что это будет здорово. И мы действительно получаем огромное удовольствие».




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7 сен 2023
Hellg
Судя по промо-ролику, поёт их материал он довольно неплохо.
7 сен 2023
Вашингтон Ирвинг
Hellg, я тоже приятно удивлен. Он реально может хорошо петь, кажется, та причина, по которой он как-то не очень звучит в Антракс - это странные вокальные мелодии, которые не подходят ни музыке, ни его голосу.

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