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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 80
*Цветные винилы от METALLICA 30
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 18
*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 16
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Belladonna

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10 окт 2023 : 		 JOEY BELLADONNA о возможности петь в JOURNEY

7 сен 2023 : 		 JOEY BELLADONNA был бы не против петь в JOURNEY

30 авг 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

29 авг 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

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29 окт 2022 : 		 JOEY BELLADONNA возвращает BEYOND FRONTIERS

8 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню FOREIGNER

7 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню JUDAS PRIEST

1 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню DIO

15 апр 2020 : 		 JOEY BELLADONNA о решении организовать трибьют-проект JOURNEY

8 мар 2020 : 		 JOEY BELLADONNA представил трибьют-проект JOURNEY

16 ноя 2016 : 		 Кавер-версия BON JOVI от JOEY BELLADONNA

17 авг 2016 : 		 JOEY BELLADONNA готов вернуться в студию

24 июл 2015 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет классику ZZ TOP

29 июн 2015 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет ALICE IN CHAINS, LED ZEPPELIN, AC/DC

26 июн 2015 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет композицию JOURNEY

12 июн 2011 : 		 Видео с выступления JOEY BELLADONNA
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|||| 10 окт 2023

JOEY BELLADONNA о возможности петь в JOURNEY



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В рамках недавней беседы с JOEY BELLADONNA спросили, насколько серьезен он был в своих недавних словах о том, что хотел бы петь в JOURNEY:

«Я общался с ребятами из JOURNEY, мы с женой... Боже, я знаком с Dino, я ужинал с Neal'ом и занимался саундчеком вместе с командой. Я могу сказать, что я знаком со всей группой и командой настолько близко, что с удовольствием бы это сделал. Потому что мне очень нравится музыка. Музыка меня очень притягивает. Мне нравятся мелодичность [в ней]. Мне нравится музыкальность. В ней так много всего. Я не искал этого предложения, не спрашивал, ну, вы понимаете, о чем я? Да, мне нравится эта музыка, и именно поэтому я предложил собрать BEYOND FRONTIERS, потому что я всегда считал, что это будeт интересные выступления, плюс мне очень нравится исполнять этот материал»




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