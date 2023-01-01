10 окт 2023



JOEY BELLADONNA о возможности петь в JOURNEY



В рамках недавней беседы с JOEY BELLADONNA спросили, насколько серьезен он был в своих недавних словах о том, что хотел бы петь в JOURNEY:



«Я общался с ребятами из JOURNEY, мы с женой... Боже, я знаком с Dino, я ужинал с Neal'ом и занимался саундчеком вместе с командой. Я могу сказать, что я знаком со всей группой и командой настолько близко, что с удовольствием бы это сделал. Потому что мне очень нравится музыка. Музыка меня очень притягивает. Мне нравятся мелодичность [в ней]. Мне нравится музыкальность. В ней так много всего. Я не искал этого предложения, не спрашивал, ну, вы понимаете, о чем я? Да, мне нравится эта музыка, и именно поэтому я предложил собрать BEYOND FRONTIERS, потому что я всегда считал, что это будeт интересные выступления, плюс мне очень нравится исполнять этот материал»







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