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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 69
*Новая песня NILE 44
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 30
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
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Belladonna

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22 авг 2024 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет DIO

20 авг 2024 : 		 JOEY BELLADONNA почтил память DIO

18 авг 2024 : 		 JOEY BELLADONNA почтил память DIO

22 июл 2024 : 		 JOEY BELLADONNA вместе с THE CLARKS будет исполнять кавер-версии

22 май 2024 : 		 JOEY BELLADONNA почтит память DIO

2 апр 2024 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

29 янв 2024 : 		 NICKO MCBRAIN и JOEY BELLADONNA исполнили JOURNEY

4 дек 2023 : 		 NICKO MCBRAIN и JOEY BELLADONNA исполнили JOURNEY

26 ноя 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

10 окт 2023 : 		 JOEY BELLADONNA о возможности петь в JOURNEY

7 сен 2023 : 		 JOEY BELLADONNA был бы не против петь в JOURNEY

30 авг 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

29 авг 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

14 июн 2023 : 		 Караоке от JOEY BELLADONNA

2 апр 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

17 янв 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

30 дек 2022 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

29 окт 2022 : 		 JOEY BELLADONNA возвращает BEYOND FRONTIERS

8 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню FOREIGNER

7 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню JUDAS PRIEST

1 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню DIO

15 апр 2020 : 		 JOEY BELLADONNA о решении организовать трибьют-проект JOURNEY

8 мар 2020 : 		 JOEY BELLADONNA представил трибьют-проект JOURNEY

16 ноя 2016 : 		 Кавер-версия BON JOVI от JOEY BELLADONNA

17 авг 2016 : 		 JOEY BELLADONNA готов вернуться в студию
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|||| сегодня

JOEY BELLADONNA исполняет DIO



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Мультикамерная съемка исполнения JOEY BELLADONNA и его команды композиции "Holy Diver", доступна для просмотра ниже.




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