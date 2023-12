сегодня



NICKO MCBRAIN и JOEY BELLADONNA исполнили JOURNEY



Второго декабря NICKO MCBRAIN вместе с TITANIUM TART отметил 14-летие Rock N Roll Ribs, Помимо METALUCIOUS, ANGELS OF WAR, CHILDREN OF THE GRAVE, SCHOOL OF ROCK and JETTER, в вечеринке принял участие и JOEY BELLADONNA, с которым они сыграли несколько песен JOURNEY.







































