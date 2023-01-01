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Новости
*RUSH соболезнуют евреям 46
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*Юбилейное дилдо от GHOST 13
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*RUSH соболезнуют евреям 46
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 25
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 25
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 23
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Belladonna

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15 окт 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

10 окт 2023 : 		 JOEY BELLADONNA о возможности петь в JOURNEY

7 сен 2023 : 		 JOEY BELLADONNA был бы не против петь в JOURNEY

30 авг 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

29 авг 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

14 июн 2023 : 		 Караоке от JOEY BELLADONNA

2 апр 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

17 янв 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

30 дек 2022 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

29 окт 2022 : 		 JOEY BELLADONNA возвращает BEYOND FRONTIERS

8 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню FOREIGNER

7 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню JUDAS PRIEST

1 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню DIO

15 апр 2020 : 		 JOEY BELLADONNA о решении организовать трибьют-проект JOURNEY

8 мар 2020 : 		 JOEY BELLADONNA представил трибьют-проект JOURNEY

16 ноя 2016 : 		 Кавер-версия BON JOVI от JOEY BELLADONNA

17 авг 2016 : 		 JOEY BELLADONNA готов вернуться в студию

24 июл 2015 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет классику ZZ TOP

29 июн 2015 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет ALICE IN CHAINS, LED ZEPPELIN, AC/DC

26 июн 2015 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет композицию JOURNEY

12 июн 2011 : 		 Видео с выступления JOEY BELLADONNA
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|||| сегодня

Видео с выступления BEYOND FRONTIERS



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Видео с выступления BEYOND FRONTIERS (ранее JOEY BELLADONNA'S BEYOND THE BAND и JOURNEY BEYOND), состоявшегося 13 октября в The Machine Shop, Flint, Michigan, доступно для просмотра ниже.






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