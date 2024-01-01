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Новости
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
*KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет» 16
*KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS 15
*Альбом KATATONIA выйдет на виниле 14
*ROB HALFORD о простате 13
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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
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Belladonna

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22 июл 2024 : 		 JOEY BELLADONNA вместе с THE CLARKS будет исполнять кавер-версии

22 май 2024 : 		 JOEY BELLADONNA почтит память DIO

2 апр 2024 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

29 янв 2024 : 		 NICKO MCBRAIN и JOEY BELLADONNA исполнили JOURNEY

4 дек 2023 : 		 NICKO MCBRAIN и JOEY BELLADONNA исполнили JOURNEY

26 ноя 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

10 окт 2023 : 		 JOEY BELLADONNA о возможности петь в JOURNEY

7 сен 2023 : 		 JOEY BELLADONNA был бы не против петь в JOURNEY

30 авг 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

29 авг 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

14 июн 2023 : 		 Караоке от JOEY BELLADONNA

2 апр 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

17 янв 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

30 дек 2022 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

29 окт 2022 : 		 JOEY BELLADONNA возвращает BEYOND FRONTIERS

8 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню FOREIGNER

7 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню JUDAS PRIEST

1 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню DIO

15 апр 2020 : 		 JOEY BELLADONNA о решении организовать трибьют-проект JOURNEY

8 мар 2020 : 		 JOEY BELLADONNA представил трибьют-проект JOURNEY

16 ноя 2016 : 		 Кавер-версия BON JOVI от JOEY BELLADONNA

17 авг 2016 : 		 JOEY BELLADONNA готов вернуться в студию

24 июл 2015 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет классику ZZ TOP

29 июн 2015 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет ALICE IN CHAINS, LED ZEPPELIN, AC/DC

26 июн 2015 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет композицию JOURNEY
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|||| 22 июл 2024

JOEY BELLADONNA вместе с THE CLARKS будет исполнять кавер-версии



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JOEY BELLADONNA вместе с участниками THE CLARKS основал новую команду JOEY BELLADONNA CLASSIC ROCK! и дебютирует на сцене третьего августа в рамках Wacken Open Air 2024.




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