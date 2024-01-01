22 июл 2024



JOEY BELLADONNA вместе с THE CLARKS будет исполнять кавер-версии



JOEY BELLADONNA вместе с участниками THE CLARKS основал новую команду JOEY BELLADONNA CLASSIC ROCK! и дебютирует на сцене третьего августа в рамках Wacken Open Air 2024.







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