JOEY BELLADONNA исполнил классику



JOEY BELLADONNA CLASSIC ROCK!, новая группа Joey Belladonna и участников THE CLARKS, в конце декабря отыграла несколько концертов в Нидерландах — видео доступно ниже:



* Doctor, Doctor (UFO)

* Can't Get Enough (BAD COMPANY)

* Here I Go Again (WHITESNAKE)

* Tie Your Mother Down (QUEEN)

* Man On The Silver Mountain (RITCHIE BLACKMORE'S RAINBOW)

* Still Loving You (SCORPIONS)

* Summer Of '69 (BRYAN ADAMS)

* Smoke On The Water (DEEP PURPLE)

* Eye Of The Tiger (SURVIVOR)

* What Is And What Should Never Be (LED ZEPPELIN)

* Honky Tonk Woman (THE ROLLING STONES)

* All Right Now (FREE)

* Catch The Rainbow (RITCHIE BLACKMORE'S RAINBOW)

* Highway To Hell (AC/DC)

* Radar Love (GOLDEN EARRING)

* Rock And Roll (LED ZEPPELIN)

* Jumpin' Jack Flash (THE ROLLING STONES)

* Twilight Zone (GOLDEN EARRING)

* Won't Get Fooled Again (THE WHO)

* Born To Be Wild (STEPPENWOLF)







